Segundo a Polícia Militar um ônibus atravessado na pista foi uma mobilização dos criminosos em resposta às operações recentes na comunidade - Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar um ônibus atravessado na pista foi uma mobilização dos criminosos em resposta às operações recentes na comunidade - Foto: Reprodução/Internet

Uma troca de tiros entre policiais e bandidos foi registrada na Linha Amarela,na altura da comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O tiroteio ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (20).

Segundo a Polícia Militar um ônibus atravessado na pista foi uma mobilização dos criminosos em resposta às operações recentes na comunidade.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para a retirada do coletivo que ficou poucos minutos na via, o trânsito já foi liberado na via.

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O policiamento foi reforçado no conjunto das comunidades da Maré e ao redor das vias expressas.