Um incêndio em um automóvel provocou a interdição da faixa 4 da Ponte Rio-Niterói, na tarde desta sexta-feira (20). A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 327, próximo ao pórtico 16, no sentido Niterói.

De acordo com as informações da concessionária, o incêndio foi controlado e não houve registro de vítimas.

Após o combate às chamas, o veículo teve o fogo apagado. Até a última atualização, apenas a faixa 4 permanecia interditada para os procedimentos necessários.