Após viralizar nas redes sociais com adaptações de sucessos nacionais, Olyver aposta em projeto que une música brasileira, R&B e referências da cultura afro-americana. Lançamento acontece em 20 de novembro, data escolhida por seu significado histórico e cultural

O que acontece quando grandes sucessos da música brasileira ganham versões em inglês? Para o cantor, compositor e professor de inglês Olyver, de 29 anos, a resposta está na repercussão conquistada nas redes sociais, que agora ganha um novo capítulo. O artista gonçalense, radicado em Niterói, prepara o lançamento de um álbum inédito com 14 faixas, todas releituras em inglês de músicas que marcaram diferentes gerações.

O disco chega às plataformas em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A escolha da data não é por acaso: além de representar um momento de reflexão sobre a história, a resistência e a contribuição da população negra, o lançamento dialoga com a identidade musical que Olyver vem construindo, especialmente sua conexão com o R&B, gênero de origem afro-americana.

Olyver aposta em projeto que une música brasileira, R&B e referências da cultura afro-americana | Foto: Divulgação

Leia também:

Da roda de capoeira à universidade: cria de SG transforma a própria história em oportunidade para crianças

Cabeleireira de São Gonçalo transforma valorização dos cachos em negócio



Entre os destaques do projeto está uma versão em inglês de "Melhor Eu Ir", sucesso eternizado na voz de Péricles e composto por Thiaguinho e Mr. Dan. A música, que aborda uma desilusão amorosa marcada pela falta de reciprocidade, ganha nova interpretação sem perder a carga emocional que conquistou o público.

A faixa chega na esteira da repercussão de outra adaptação de Olyver, desta vez de um sucesso de Belo, que ajudou a ampliar sua visibilidade nas redes sociais.

"Minha ideia nunca foi simplesmente traduzir uma música palavra por palavra. Quero que a pessoa que já conhece a versão original consiga sentir a mesma emoção em inglês. É um trabalho de adaptação, de respeitar a essência da composição e, ao mesmo tempo, apresentar uma nova experiência musical", conta Olyver.

Álbum passeia por diferentes ritmos brasileiros

O novo trabalho vai além do pagode e reúne diferentes estilos da música nacional, como sertanejo, pop, axé, samba, rock e funk.

Entre os artistas contemplados pelas releituras estão Ivete Sangalo, Anitta, Gloria Groove, Sorriso Maroto, Ferrugem, Thiaguinho, Dilsinho, Belo, Luan Santana, Felipe Araújo e NX Zero.

A proposta é mostrar que a música brasileira pode ultrapassar barreiras linguísticas e culturais sem perder sua essência. Mais do que substituir palavras em português por expressões em inglês, Olyver busca preservar o sentido das letras, a sonoridade e a emoção das composições originais.

O trabalho já chama atenção nas redes sociais. Além dos fãs, os próprios intérpretes das músicas originais passaram a interagir com as publicações, comentando e reagindo às adaptações, o que ampliou ainda mais o alcance dos vídeos.

"É muito especial perceber que artistas que sempre admirei estão tendo contato com o meu trabalho. Cresci ouvindo essas músicas, então poder reinterpretá-las e ainda receber esse reconhecimento é algo que me deixa muito feliz. Quero mostrar que a nossa música tem força para chegar a qualquer lugar do mundo", afirma.

A conexão entre o R&B e o Dia da Consciência Negra

Embora tenha experiência como compositor e produtor em diferentes estilos, Olyver vem direcionando sua identidade artística para o R&B, gênero que nasceu da experiência musical da população afro-americana nos Estados Unidos, com raízes no blues, no jazz e no gospel.

Essa conexão torna a escolha do dia 20 de novembro ainda mais significativa. Lançar um trabalho com referências a um gênero de origem negra em uma data dedicada à valorização da história e da cultura afro-brasileira também representa uma forma de reconhecer as influências que ajudaram a construir a música contemporânea.

A proposta é estabelecer uma ponte entre culturas, unindo a riqueza dos ritmos e das composições brasileiras à língua inglesa e às influências musicais que atravessam gerações e fronteiras.

De uma apresentação na praia ao reconhecimento nas redes sociais

A história de Olyver com as versões em inglês começou de maneira espontânea. Durante uma apresentação em um quiosque na praia, em Niterói, o cantor surpreendeu turistas estrangeiros ao interpretar músicas brasileiras em inglês. A reação despertou a curiosidade do público e deu origem à ideia que, pouco depois, ganharia espaço nas redes sociais.

A partir daí, Olyver começou a publicar adaptações de sucessos nacionais, chamando atenção pela fluência no idioma, pela interpretação e pela capacidade de transportar músicas conhecidas para outra língua sem perder sua identidade.

A experiência como professor de inglês tornou-se uma aliada nesse processo, ajudando o artista a explorar as particularidades do idioma e encontrar soluções para preservar o significado das letras e a musicalidade das composições.

Agora, com 14 faixas reunidas em um único projeto, Olyver transforma uma experiência que começou de maneira despretensiosa em um novo passo na carreira.

O álbum chega em 20 de novembro e promete apresentar uma nova maneira de ouvir sucessos que já fazem parte da memória afetiva dos brasileiros.