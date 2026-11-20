Cabeleireira e empresária Suellen Costa ajuda mulheres a conhecerem melhor seus cabelos cacheados e crespos e se torna referência nos cuidados dos fios com curvaturas - Foto: Layla Mussi

Cabeleireira e empresária Suellen Costa ajuda mulheres a conhecerem melhor seus cabelos cacheados e crespos e se torna referência nos cuidados dos fios com curvaturas - Foto: Layla Mussi

O cabelo crespo e cacheado carrega histórias de identidade, resistência e afirmação. No Dia da Consciência Negra, a trajetória da cabeleireira Suellen Costa, de 39 anos, mostra como a valorização dos fios naturais também pode abrir caminhos para o empreendedorismo e transformar a vida de outras mulheres. Quando precisou deixar o emprego em um salão de beleza para cuidar da filha, Suellen encontrou na própria relação com os cabelos uma oportunidade de recomeçar. Começou atendendo em casa e hoje é proprietária de três salões, com unidades em São Gonçalo, Niterói e Maricá. Agora, ela se prepara para atuar como mentora de outras profissionais da beleza.

Cada cabelo possui um formato diferente: existem os fios ondulados, cacheados e crespos, além das classificações para cada curvatura. Mesmo com tanta diversidade e beleza, as pessoas com cabelos cacheados e crespos passaram décadas tentando escondê-los para transmitir uma imagem de “alinhadas”, buscando espaço em empregos formais e em diferentes ambientes, em uma sociedade que condenava o cabelo natural das pessoas negras e o associava, de maneira preconceituosa, a algo inferior e não elegante. Com a mudança de pensamento impulsionada pelo Movimento Black Power e com a força da transição capilar, influenciada pelas redes sociais nos anos 2000, surgiram profissionais como Suellen. O trabalho dela ultrapassa a aplicação das técnicas de cortes de cabelo ou a indicação dos melhores cremes para cada necessidade capilar: ajuda a devolver a autoestima às mulheres, acompanha os desafios da transição e permite que as clientes mantenham a identidade com o cabelo natural, aliada à praticidade oferecida pela química.

“Quando veio a questão da transição capilar, as mulheres começaram a se identificar melhor com o seu cabelo. Nesse período, houve uma demonização da química, como se fosse algo que dignificasse que você não aceitava a sua identidade. Só que, ao passar do tempo, com esse boom, a grande maioria conseguiu conhecer seu cabelo, viu que ele tinha algumas particularidades que incomodavam, como o fator encolhimento, a dificuldade de desembaraçar, o tempo de uma finalização. E, numa rotina de mãe, de uma mulher que tem uma vida corrida, leva-se muito tempo para você fazer todo um processo com o cabelo natural”, explicou Suellen.

O trabalho da profissional ajuda a devolver a autoestima às mulheres | Foto: Layla Mussi

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Curvatura para além dos fios

Para Suellen, os cabelos cacheados e crespos foram muito mais do que uma simples fonte de renda. Ela iniciou sua carreira em uma rede de salões especializada em cabelos cacheados e crespos, mas precisou se afastar após se tornar mãe. Em razão da necessidade de possuir uma renda, mas sem deixar os cuidados com a filha de lado, começou a receber as clientes em casa.

Com investimentos em estudos, Suellen se tornou referência no mercado | Foto: Layla Mussi

Em busca de se tornar referência no ramo em São Gonçalo e região, Suellen apostou em cursos em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Os aprendizados viraram ferramenta de ascensão social dela e das filhas, além de ajudar outras mulheres a aceitarem os cabelos.

“Eu fui uma menina que não tive muitas oportunidades na vida, então tive que criar as minhas próprias oportunidades. Não vim de uma família que tinha faculdade, não tiveram muitos benefícios na vida. E hoje eu, através do meu trabalho, venho incentivando outras pessoas, inclusive a minha equipe, que também são pessoas que vieram de uma vida parecida com a minha e hoje elas conseguem perceber que elas podem alcançar lugares altos, que antes elas não imaginavam. Então, acredito que o meu trabalho, a minha experiência, incentiva muitas pessoas, principalmente nesse ramo de cabelo, porque é algo que tem crescido e tem espaço para todo mundo”, disse.

Cabeleireira Suellen procurou se especializar em cursos fora do estado | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Durante os últimos sete anos, ela inaugurou unidades do salão em São Gonçalo, Niterói e Maricá. Mas as realizações de Suellen através da valorização dos cabelos afros e da identidade não irão parar.

“Meu próximo passo é me tornar mentora de profissionais da área da beleza, compartilhando o conhecimento, as estratégias e a experiência que me permitiram conquistar três salões em apenas sete anos e me tornar referência nas cidades onde atuo. Quero ensinar outras profissionais a irem além da cadeira do salão, deixando de ser apenas prestadoras de serviços para se tornarem empresárias capazes de construir negócios sólidos, lucrativos e independentes da sua presença constante”, contou.

O próximo passo da empresária é ensinar novas profissionais | Foto: Layla Mussi

Dentro de casa, o trabalho que sustenta a família também serve de espelho para as três filhas: Isadora Costa, de 9 anos, e as gêmeas Mirelle e Laura Costa, de 2 anos. Suellen diz que, como mãe e cabeleireira, procura proteger as meninas do preconceito que ainda existe na sociedade e ensina a valorização dos próprios cabelos.

“Eu hoje ensino elas desde muito novinhas a amarem o cabelo. Elas não costumam fazer comparação. A Isadora, que vai fazer 10 anos agora, tem o cabelo bem volumoso, bem crespo. Ela entendeu que cada cabelo, por mais que seja cacheado ou crespo, tem seu próprio tipo de curvaturas. Ela não fica buscando aquele cabelo que ela sabe que não é o cabelo dela e sim buscar melhorar sempre o próprio cabelo. Ensino isso para ela, que, independente do que as pessoas possam falar, o cabelo dela é lindo, maravilhoso e quem tem que amar é ela, e ela já ama”, contou a cabeleireira e mãe.

Suellen ensina para as filhas a amarem seus cabelos | Foto: Layla Mussi

Os cabelos são mais do que fios que podem ser penteados, cortados ou trançados: são usados como fonte de empoderamento negro, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional de muitas mulheres, mães e empreendedoras e permitindo que elas ocupem espaços que, no passado, lhes eram negados.