Raphael é um dos responsáveis pelo projeto ‘Pernada Cultural’, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves - Foto: Divulgação

Raphael é um dos responsáveis pelo projeto ‘Pernada Cultural’, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves - Foto: Divulgação

Uma roda de capoeira pode ensinar muito mais do que golpes e movimentos. Pode apresentar novos caminhos, despertar sonhos e mudar o rumo de uma vida. Foi assim com Raphael Meira Silva Soares, conhecido como ‘Guaiamum’, que encontrou na capoeira a oportunidade de conhecer novos caminhos, investir nos estudos e construir uma trajetória que o levou da participação em projetos sociais à sala de aula de uma universidade.

Hoje, como professor de educação física, instrutor de capoeira e um dos responsáveis pelo projeto ‘Pernada Cultural’, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, ele busca proporcionar a outras crianças e jovens oportunidades semelhantes às que transformaram sua própria história.

Raphael é um dos responsáveis pelo projeto ‘Pernada Cultural’, realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves | Foto: Divulgação

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A trajetória de Raphael ‘Guaiamum’

Nascido em Niterói, mas criado em São Gonçalo, Raphael teve seu primeiro contato com a capoeira ainda durante sua infância, por meio do projeto social Escola Aberta. Na época, estudava no Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN), onde havia formação de professores no ensino médio. “Resolvi que ia cursar o ensino médio justamente para poder ampliar minhas possibilidades de me tornar um educador e utilizar a capoeira como um veículo de educação”.

Raphael comenta que o incentivo da família foi fundamental para que permanecesse na capoeira. “Na minha infância, eu tive acesso muito fácil à criminalidade, ao mundo das drogas, mas meus pais sempre me mostraram o caminho correto. Minha falecida avó e uma tia sempre me motivaram muito a permanecer dentro da capoeira”, disse.

Após concluir o ensino médio, conseguiu uma bolsa na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em São Gonçalo, onde se formou em licenciatura e, posteriormente, bacharelado em Educação Física. “E eu dei continuidade com uma especialização em Educação Física Escolar, o que me fez conhecer outras pessoas. Em seguida entrei no Mestrado em Ciência da Atividade Física”, comentou Raphael, que atualmente cursa Doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Durante o mestrado, participou do Núcleo de Pesquisa-Ação do Esporte e Relações Étnico-Raciais (NUPAERER), onde teve contato com discussões sobre o racismo no esporte, a invisibilidade de atletas negros e desigualdade de gênero e raça. “Paralelo a tudo isso, dei continuidade à minha formação na capoeira. Me graduei, hoje sou instrutor, corda roxo marrom”, explicou Guaiamum, que essa graduação na capoeira é comparada com a faixa preta dentro das artes marciais.

Hoje, além de professor da universidade onde estudou, Raphael é concursado nas redes municipal de Maricá e estadual de ensino. "Eu comecei a perceber que havia outros caminhos. Não imaginava, sendo bem sincero, que chegaria à pós-graduação, a professor universitário e funcionário público. Mas você vai tendo possibilidades e ampliando sua rede de apoio, enxergando outras coisas que antes não eram possíveis", conta.

Raphael também ampliou o alcance da capoeira ao levá-la para o ambiente acadêmico. Professor da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), ele ministra aulas da modalidade no campus Trindade, em São Gonçalo, aproximando os estudantes da manifestação cultural e de sua história.

Projeto ‘Pernada Cultural’

A experiência de Raphael motivou a criação do projeto de aulas de capoeira ‘Pernada Cultural’, iniciativa realizada há pouco mais de um ano e que acontece no espaço do Complexo Recreativo de Neves, anexo ao Centro de Tradições Nordestinas.

As aulas são bimestrais e a iniciativa é ligada ao Centro Cultural e Esportivo Pernada Carioca, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo.

‘Pernada Cultural’, iniciativa realizada no espaço do Complexo Recreativo de Neves, anexo ao Centro de Tradições Nordestinas | Foto: Divulgação

"Esse projeto é fundamental para as crianças, assim como foi para mim. Dentro da capoeira, conheci outros mestres que tinham um trabalho extenso com projetos sociais. A partir dali comecei a perceber que havia outros caminhos", afirma.

Raphael considera o projeto fundamental para as crianças, assim como um dia foi para ele | Foto: Divulgação

Raphael conta emocionado que o reconhecimento dos antigos alunos é uma das principais motivações para continuar o trabalho. "Às vezes a gente se questiona se está alcançando as pessoas. Recentemente, encontrei um ex-aluno que veio me agradecer e falar o quanto as aulas foram importantes para ele. A vida vai brindando a gente com essas surpresas", conta.

"A vida vai brindando a gente com essas surpresas", comenta Raphael ao notar o impacto do projeto na vida de ex-alunos | Foto: Divulgação

Estudante do 5º período de Educação Física na Universo, campus Trindade, Felipe Amorim, de 41 anos, participou durante um período como estagiário no projeto e comenta sobre o impacto da iniciativa.

“Eu já conhecia a capoeira como jogo. Morei um tempo em Salvador e, apesar de nunca ter praticado, conhecia a arte e toda a sua história. O impacto, principalmente em relação às crianças, é muito grande, porque essa é uma fase de adaptação, aprendizado e conhecimento sobre um todo, especialmente sobre a nossa cultura nacional. Para mim, foi uma experiência muito positiva e agradável.", comentou.

Felipe Amorim, de 41 anos | Foto: João Pedro Pereira

Também estudante do 5º período de Educação Física na Universo, Pedro Samuel, de 21 anos, esteve entre os estagiários que participaram da atividade e destacou a importância da capoeira para a cultura brasileira.

“A capoeira é muito importante, principalmente para os brasileiros, até porque faz parte da história do nosso país. O projeto é muito interessante, ensina a história para as crianças. É fundamental.”, afirmou.

Pedro Samuel, de 21 anos | Foto: João Pedro Pereira

Para os pais, que acompanham as crianças nas rodas do projeto, a capoeira marca uma mudança no comportamento e na evolução infantil. "Meu filho está na capoeira com o Raphael há cerca de um ano. Nesse período, ele não só desenvolveu mais a noção de atividade em grupo, como também melhorou o controle do próprio corpo e a percepção dos limites dos movimentos, além de demonstrar mais interesse pela história dos negros e da capoeira como movimento cultural. O mestre não ensina só um esporte. A capoeira é um movimento, é história, é nossa raiz, que precisa ser celebrada e relembrada diariamente", afirmou Gabriel Alencar, pai do pequeno Tiago, de 7 anos.

Tiago jogando com o mestre Guaiamum na cerimônia de troca de corda | Foto: Divulgação

Além das rodas de capoeira, o projeto também organiza o ‘Bloquinho de Carnaval’, uma iniciativa que permite às crianças aproveitar a festa em um ambiente seguro e familiar. De acordo com Raphael, a ideia é oferecer um espaço onde elas possam se fantasiar e participar da celebração, sem a preocupação com a violência e a criminalidade que muitas vezes afastam o público infantil dos blocos de rua.

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"Muitos blocos também realizavam rodas de capoeira. Até hoje, é comum encontrar essas rodas em blocos como o Cordão do Boitatá e o Cordão do Bola Preta, no Rio de Janeiro. Além disso, os cantos das marchinhas e outros estilos, como os corridos e o repente, também têm semelhanças com os cantos da capoeira”.