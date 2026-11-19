O levantamento também aponta uma redução de 23,6% nos roubos de rua em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025 - Foto: Lucas Benevídes

O levantamento também aponta uma redução de 23,6% nos roubos de rua em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025 - Foto: Lucas Benevídes

A Prefeitura de Niterói apresentou, nesta quinta-feira (19), os indicadores de segurança pública durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade registrou 614 roubos de rua entre janeiro e outubro de 2026, o menor número para o período desde o início da série histórica, em 2003. O encontro reuniu representantes das forças de segurança e de órgãos municipais para avaliar os resultados e discutir o planejamento de ações conjuntas.

O levantamento também aponta uma redução de 23,6% nos roubos de rua em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Foram 55 ocorrências neste ano, contra 72 no ano passado. Já os roubos de veículos passaram de sete para três registros no mesmo período, uma queda de 57,1%. O resultado de outubro também representa o menor número mensal de roubos de veículos da série histórica.

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O prefeito Rodrigo Neves destacou os resultados alcançados no município e a importância do trabalho conjunto entre as instituições.

“Nosso grande desafio é cumprir todas as metas até dezembro. Precisamos manter o trabalho para alcançar esses resultados. A gente tem tudo para terminar o ano com um resultado extraordinário, o melhor desde o início da série histórica, em 2003”, afirmou o prefeito.

Os indicadores do ISP são acompanhados pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói, que monitora os dados de criminalidade e produz análises para subsidiar o planejamento das ações de segurança no município. As informações são utilizadas nas ações do GGIM, que reúne representantes das forças de segurança e de órgãos municipais para avaliar resultados e definir estratégias conjuntas.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou que os resultados refletem um trabalho contínuo, desenvolvido em parceria entre o município e as forças policiais. Segundo ele, a atuação envolve tanto o policiamento preventivo quanto o combate às quadrilhas especializadas que atuam na região.

“Esse resultado vem do policiamento comunitário e de proximidade, com o Segurança Presente, o planejamento do 12º Batalhão e a atuação da Guarda Municipal, complementando o trabalho da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil atua no combate às quadrilhas especializadas que vinham de outros municípios para praticar crimes em Niterói”, explicou Ordacgy.

Outro indicador apresentado foi o de roubo de carga. Entre janeiro e outubro, as ocorrências passaram de 15, em 2025, para quatro neste ano, uma redução de 73,3%. Em outubro, não houve registros desse tipo de crime no município. Os roubos a estabelecimentos comerciais também apresentaram queda no acumulado do ano, passando de 63 para 59 ocorrências.

Integração das forças de segurança - A reunião contou com a presença do prefeito Rodrigo Neves; do secretário do GGIM, Felipe Ordacgy; do secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas; e de representantes das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, incluindo o 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o 4º Comando de Policiamento de Área (CPA). Também participaram titulares e representantes das delegacias da cidade, incluindo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Elisa Borboni, além de integrantes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e de outros órgãos municipais.

“A segurança pública é uma política transversal, que passa por diferentes áreas da Prefeitura e pelas forças policiais. Esse trabalho conjunto é fundamental para garantir a integração das equipes. O município investe em tecnologia e efetivo, com ferramentas como o CISP, o ShotSpotter, a Guarda Municipal e o Proeis, para fortalecer essa atuação”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas.

Os indicadores do ISP são acompanhados pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói, que monitora os dados de criminalidade e produz análises para subsidiar o planejamento das ações de segurança no município | Foto: Lucas BenevídesPrefeitura de Nitrerói

Combate à violência contra a mulher - Durante a reunião, também foi destacado que Niterói completou 20 meses consecutivos sem registros de feminicídio, considerando o período até outubro de 2026. O prefeito Rodrigo Neves ressaltou a importância da atuação conjunta das instituições no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Esse é um trabalho que fizemos em conjunto, e o resultado está aí: 20 meses sem feminicídio em Niterói, em um país onde, infelizmente, quatro mulheres morrem por dia vítimas desse crime”, afirmou o prefeito.

A delegada Elisa Borboni também destacou o trabalho integrado entre as forças de segurança e os órgãos municipais, especialmente na prevenção da violência de gênero.

“No combate à violência contra a mulher, o que faz a diferença é a integração. É preciso que todas as instituições envolvidas estejam trabalhando juntas, e essa integração acontece em Niterói de maneira muito eficiente e concreta. Temos uma parceria com as outras delegacias da Polícia Civil, a perícia, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Prefeitura. É importante destacar também a atuação da Secretaria Municipal da Mulher nas políticas públicas de prevenção. Esse resultado é fruto do trabalho de todos nós”, afirmou a delegada.