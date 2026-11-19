A ação ocorreu por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e abordaram o veículo que seguia em direção ao município de Três Rios - Foto: Divulgação/PRF

A ação ocorreu por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e abordaram o veículo que seguia em direção ao município de Três Rios - Foto: Divulgação/PRF

Na noite da terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de diversas substâncias parecidas com entorpecentes durante abordagem ao veículo na rodovia Washington Luís (BR-040), perto do município do Areal, na região Centro-Sul Fluminense.

A ação ocorreu por volta das 23h, quando os policiais realizavam uma blitz e abordaram o veículo que seguia em direção ao município de Três Rios. Durante a abordagem, a equipe percebeu que o estepe do carro estava no banco traseiro, a situação despertou a atenção dos agentes.

Conforme a suspeita, foi solicitado a abertura da mala do veículo ao motorista. No compartimento, foram encontrados diversas sacolas pretas contendo aproximadamente 11.420 pinos de cocaína, 1.050 embalagens de uma substância que aparenta ser crack, além de 3 tabletes de pasta base de cocaína.

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No começo, o condutor informou aos policiais que estava de passagem pela região e que havia saído de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com o objetivo de buscar uma pessoa no município de Três Rios e levá-la de volta à cidade de origem. No entanto, após a localização do entorpecente, o motorista apresentou uma nova versão, afirmando que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o material até o município de Três Rios, mas alegou desconhecer o conteúdo da carga.

O caso foi registrado na 106ª DP (Itaipava).