José Marcos Peixoto foi preso nesta quarta-feira (18), por simular o próprio sequestro e pedir R$ 7 mil como resgate para a companheira - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

José Marcos Peixoto foi preso nesta quarta-feira (18), por simular o próprio sequestro e pedir R$ 7 mil como resgate para a companheira - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

Um motorista de aplicativo, identificado como José Marcos Peixoto, foi preso, nesta quarta-feira (18), por simular o próprio sequestro e pedir R$ 7 mil como resgate para a companheira. Ele colocou a sacola de mercado na cabeça, amarrou as mãos, deitou no interior do porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos à vítima.

As imagens e as cobranças do dinheiro foram enviadas à mulher por um aplicativo de mensagem, encaminhadas do celular do próprio marido. O homem queria que o valor fosse enviado para uma conta bancária em seu nome. E ainda alegou que atearia fogo no carro com ele dentro, se a chamasse a polícia.

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Os policiais da 59ª DP (Duque de Caxias), junto com a 77ª DP (Icaraí), realizaram diligências a partir das informações fornecidas pela mulher e pelos dados de rastreamento do carro. O veículo foi encontrado perto da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

José Marcos confessou ter simulado o próprio sequestro para extorquir a mulher. Os celulares dos envolvidos foram analisados e os policiais encontraram fotos e vídeos que confirmam o falso sequestro.

O homem foi preso em flagrante acusado de tentativa de extorsão e continua à disposição da Justiça.