Homem acusado de série de furtos em estabelecimento é preso pela segunda vez esse ano em Niterói; Vídeo!
O acusado havia sido preso no mês de março, mas ganhou liberdade no começo de setembro
Um homem acusado de cometer uma série de furtos a estabelecimentos em Itaipu, na Região Oceânica, foi preso pela segunda vez esse ano, pelos policiais da 81ª DP (Itaipu), nesta quarta-feira (19). Ele foi encontrado na Avenida Central Ewerton Xavier, onde os agentes cumpriram um novo mandado de prisão expedido pela Justiça.
Segundo a Polícia Civil, o homem já foi preso em 12 de março deste ano, também graças a uma determinação judicial. Ele foi solto no dia 2 de setembro, porém voltou a ser alvo de investigação depois de novas ocorrências de furtos em comércios da localidade.
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Após os registros dos casos, a 81ª DP juntou as informações sobre o homem e continuou com as investigações. Com essas novidades encontradas pelos agentes, a 4ª Vara Criminal de Niterói expediu um mandado de prisão em nome do acusado.
Depois da prisão do suspeito, foram tomadas as medidas legais e ele continuou à disposição da Justiça.