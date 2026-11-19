Os agentes de controle das arboviroses da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde de São Gonçalo visitam casas e comércios da cidade à procura de larvas do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – durante todo o ano. Neste período, as atividades são intensificadas devido aos dias mais quentes e com chuva. Nesta quinta-feira, as equipes estiveram na Trindade.

O objetivo do monitoramento é combater a proliferação do mosquito e prevenir as doenças transmitidas por ele sob controle. Durante a inspeção, os agentes também orientam os moradores sobre os cuidados necessários para manter a casa longe dos vetores. Se encontram larvas, além de levar parte para análise, eles fazem a eliminação do restante, aplicam e renovam o larvicida e colocam armadilhas para capturar os ovos.

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“Todos os bairros da cidade são visitados. Os agentes verificam se há focos do mosquito, colocam telas protetoras em depósitos de água sem tampa e mostram aos moradores como eles devem proceder semanalmente para evitar novos focos. Normalmente, eles são encontrados em bebedouros dos animais e em caixas d’água”, explicou o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Marcelo Lima.

A orientação é que os moradores verifiquem onde há água parada, locais propícios para o desenvolvimento do mosquito. Qualquer recipiente pode ser um criadouro, basta ter uma gota d’água. A fêmea do mosquito coloca até 300 ovos e, em uma semana, eles já se transformam em mosquito.

A dengue está sob controle em São Gonçalo. O último Levantamento Rápido dos Índices de Infestação do Aedes aegypti (Liraa) da cidade, realizado este mês, mostrou que a cidade está com baixo risco de contaminação. Embora a doença não seja uma preocupação, o trabalho de prevenção não pode parar.

Cuidados – Vigiar e limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipiente que possa acumular água com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Jogar cloro nos ralos externos toda semana também ajuda no combate.

Prevenção – Além das visitas, a Vigilância Ambiental realiza o bloqueio de casos notificados da dengue através das motofogs, que soltam o inseticida no ar pelas ruas dos bairros. Os agentes do grupo Informação, Educação e Comunicação (IEC) ministram palestras em igrejas, associações, escolas, eventos, além das ações em praças. E as equipes dos pontos estratégicos vistoriam e fiscalizam ferros-velhos, cemitérios, depósitos e estaleiros. Há também equipe que mobiliza, monitora e realiza o recolhimento de pneus pelas ruas da cidade.

Pronto-atendimento – Outro serviço realizado pelo setor é o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para a Vigilância Ambiental e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os atendimentos são feitos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 99388-6484, ou pela plataforma Colabore Mais - https://colabore.pmsg.rj.gov.br/