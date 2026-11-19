A cerimônia de inauguração será na terça-feira, dia 24, às 18h, na nova unidade em Jaconé - Foto: Divulgação

A cerimônia de inauguração será na terça-feira, dia 24, às 18h, na nova unidade em Jaconé - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai inaugurar mais uma unidade do programa Café da Manhã do Trabalhador. Desta vez, o serviço chega ao bairro Jaconé.

A unidade de Jaconé funcionará na Rua 96, esquina com a Rua 17, n° 861, loja 01. O funcionamento será de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 05h30 às 07h. A nova unidade também terá capacidade de atender até 600 (seiscentas) pessoas por dia, dobrando a capacidade total de atendimento mensal do programa.

Leia também

➣ Obra de saneamento contribui para a preservação ambiental e a proteção da Lagoa de Araruama

➣ Termina em um dia prazo para pedir reaplicação do Enem 2026

A ampliação do programa é uma demanda antiga da população. Atualmente, o Café da Manhã do Trabalhador serve, diariamente, 600 kits, totalizando aproximadamente 13,2 mil kits por mês. Cada kit de café da manhã é composto por pão com manteiga e uma garrafinha de 200 (duzentos) ml de café com leite. A primeira refeição do dia é importante para quem sai de casa cedo e não tem tempo para preparar o café ou não tem o que comer antes de pegar no batente. Para muitos trabalhadores, esta é a única refeição de manhã.

A Prefeitura de Saquarema convida a população a participar desta grande conquista. A cerimônia de inauguração será na terça-feira, dia 24, às 18h, na nova unidade em Jaconé.