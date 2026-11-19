Polícia Penal RJ prende foragido de operação deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal
O homem possui uma passagem anterior pelo sistema prisional
Policiais penais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro prenderam um alvo foragido da Operação Mercúrio, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no último dia 9. A captura ocorreu nesta quarta-feira (18/11), em Itaboraí, na Região Metropolitana, após cruzamento de informações de inteligência e monitoramento.
Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão por envolvimento com uma organização criminosa de São Paulo. De acordo com a investigação, foi criado um grupo, composto por visitantes de presos, que auxiliava na troca de mensagens entre privados de liberdade custodiados no DF e integrantes da quadrilha. As pessoas que formavam essa rede eram os chamados “elos de comunicação” e tinham a função de transportar bilhetes manuscritos. A decisão judicial foi expedida pela 5ª Vara Criminal de Brasília por crime de organização criminosa.
No Rio de Janeiro, o homem possui uma passagem anterior pelo sistema prisional. No histórico criminal, consta ainda uma anotação por tráfico de drogas.
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O preso foi conduzido à 71ª DP (Itaboraí) para adoção de medidas cabíveis e ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal. A ação reforça a atuação integrada da Polícia Penal do Rio de Janeiro com instituições de outros estados da federação e o desenvolvimento de estratégias de inteligência voltadas ao cumprimento de ordens judiciais.