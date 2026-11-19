No Rio de Janeiro, o homem possui uma passagem anterior pelo sistema prisional. No histórico criminal, consta ainda uma anotação por tráfico de drogas - Foto: Divulgação/PPRJ

No Rio de Janeiro, o homem possui uma passagem anterior pelo sistema prisional. No histórico criminal, consta ainda uma anotação por tráfico de drogas - Foto: Divulgação/PPRJ

Policiais penais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro prenderam um alvo foragido da Operação Mercúrio, deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no último dia 9. A captura ocorreu nesta quarta-feira (18/11), em Itaboraí, na Região Metropolitana, após cruzamento de informações de inteligência e monitoramento.

Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão por envolvimento com uma organização criminosa de São Paulo. De acordo com a investigação, foi criado um grupo, composto por visitantes de presos, que auxiliava na troca de mensagens entre privados de liberdade custodiados no DF e integrantes da quadrilha. As pessoas que formavam essa rede eram os chamados “elos de comunicação” e tinham a função de transportar bilhetes manuscritos. A decisão judicial foi expedida pela 5ª Vara Criminal de Brasília por crime de organização criminosa.

No Rio de Janeiro, o homem possui uma passagem anterior pelo sistema prisional. No histórico criminal, consta ainda uma anotação por tráfico de drogas.

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O preso foi conduzido à 71ª DP (Itaboraí) para adoção de medidas cabíveis e ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal. A ação reforça a atuação integrada da Polícia Penal do Rio de Janeiro com instituições de outros estados da federação e o desenvolvimento de estratégias de inteligência voltadas ao cumprimento de ordens judiciais.