O documentário em curta-metragem constrói uma narrativa a partir das memórias e dos depoimentos de ialorixás do Candomblé da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O documentário em curta-metragem constrói uma narrativa a partir das memórias e dos depoimentos de ialorixás do Candomblé da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Dia da Consciência Negra será celebrado no bairro do Caju com cinema, troca de experiências e valorização de narrativas negras. No dia 20 de novembro, às 19h, a Praça Central do bairro recebe a estreia do Cineclube Akaîu, novo projeto desenvolvido pelo Coletivo Caju Cultural. A sessão de entrada gratuita reunirá quatro produções audiovisuais que abordam diferentes aspectos da história e da identidade da população negra. Após as exibições, o público será convidado a participar de uma roda de conversa com representantes de cada obra.

A programação reúne os filmes “Casa, Fraternidade e Fé”, de Cíntia Lima; “Ironides Rodrigues: Vida e Trajetória”, de Roberto Costa; “Trajeto”, de Andy; e “Camisas Negras: Uma Jornada Histórica”, de Thaís Vieira. Com diferentes linguagens e perspectivas, as produções percorrem temas como religiosidade de matriz africana, memória e representatividade negra, acesso à universidade e a trajetória de resistência de atletas negros no futebol brasileiro.

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Mais do que uma sessão de cinema, a proposta do Cineclube Akaîu é criar um espaço de encontro, formação e valorização do audiovisual no território. A iniciativa busca aproximar moradores do Caju de produções que muitas vezes encontram pouco espaço nos circuitos tradicionais de exibição, além de estimular o diálogo entre realizadores e público.

Para Fabiana Keller, gestora do Coletivo Caju Cultural, a criação do cineclube representa mais uma possibilidade de fortalecer a relação dos moradores com a cultura e ampliar o acesso a diferentes expressões artísticas.

“O Cineclube Akaîu nasce do desejo de criar mais um espaço de encontro e troca no Caju. Queremos que os moradores tenham a oportunidade de conhecer mais produções audiovisuais, conversar com quem está por trás dessas histórias e também se reconhecer nas narrativas apresentadas. Escolher o Dia da Consciência Negra para essa estreia é uma forma de valorizar memórias e trajetórias da população negra, além de abrir espaço para que essas narrativas sejam vistas e debatidas dentro do nosso próprio território”, afirma Fabiana Keller.

O nome Akaîu também carrega uma relação com a identidade do bairro. Inspirado em uma palavra de origem tupi associada ao fruto do cajueiro, o nome faz referência à própria origem da palavra Caju. A escolha reforça a conexão do projeto com o território e com a proposta do Coletivo de valorizar as histórias que fazem parte da região.

Conheça a programação da estreia

“Casa, Fraternidade e Fé”

O documentário em curta-metragem constrói uma narrativa a partir das memórias e dos depoimentos de ialorixás do Candomblé da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A produção apresenta aspectos da história da religião, de seus terreiros e rituais, além da fraternidade entre seus membros, contribuindo para desmistificar preconceitos e discriminações contra a fé e o axé.

“A ideia do filme surgiu depois que meu sócio conheceu uma das entrevistadas em um evento que ele produziu, a Mãe Isabel de D’Oyá. Com isso, eu quis falar um pouco sobre o Candomblé na Baixada Fluminense. Meus filmes sempre têm essa ligação com o território de onde eu vim. Espero que as pessoas levem um pouco do amor que existe nessa religião, da qual hoje faço parte”, conta Cíntia Lima, diretora da obra.

“Ironides Rodrigues: Vida e Trajetória”

O documentário acompanha a trajetória de Ironides Rodrigues, escritor, professor e ativista negro, destacando sua atuação no Teatro Experimental do Negro ao lado de Abdias do Nascimento e sua luta contra a opressão social. A produção busca recuperar a história de uma figura importante para a cultura e a luta antirracista no Brasil.

Para o diretor Roberto Costa, a realização do filme também está ligada à busca por referências negras no audiovisual. “Em muitos filmes, eu não me reconhecia nos protagonistas. Isso me levou a me interessar por figuras que eu gostaria que tivessem sido apresentadas a mim. O primeiro passo foi o documentário ‘Mercedes’, sobre Mercedes Baptista, feito na faculdade. A partir dele, nasceu a parceria com Paulo Melgaço, biógrafo de Mercedes, que se interessou pela minha vontade de contar essas histórias. Foi então que começamos a pensar: ‘Poxa, a gente não pode fazer outro projeto desse tipo?’. ‘Ironides’ surgiu daí, com a mesma estrutura, mas tecnicamente mais bem produzido, porque tive mais tempo, equipamentos melhores e mais experiência. Mesmo assim, foi um projeto ‘na guerrilha’: fiz praticamente tudo sozinho. Eu penso o filme como um arco: apresentar o personagem, ouvir quem o conheceu e trazer também a voz de alguém que deveria ter tido essa referência. Termino sempre com uma voz de um futuro melhor, afirmando que é por isso que a gente precisa de mais representatividade. Quero que a pessoa saia entendendo o quanto faz falta conhecer essas histórias e podendo se ver nelas”.

O documentário acompanha a trajetória de Ironides Rodrigues, escritor, professor e ativista negro | Foto: Divulgação

“Trajeto”

A produção acompanha três universitários periféricos que compartilham suas experiências na universidade e debatem as dificuldades enfrentadas diariamente. O filme aborda os desafios de permanência no ensino superior e a importância de políticas públicas que ampliem as oportunidades para estudantes de diferentes territórios.

“Trajeto surgiu tanto da minha experiência quanto da de outras pessoas durante a universidade e se tornou meu projeto de conclusão de curso. Gostaria que as pessoas entendessem as dificuldades e a falta de apoio que estudantes periféricos ainda encontram e percebessem como a luta por políticas públicas efetivas é importante para a nossa geração e para as futuras”, explica o diretor Andy.

A produção acompanha três universitários periféricos que compartilham suas experiências na universidade e debatem as dificuldades enfrentadas diariamente | Foto: Divulgação

“Camisas Negras: Uma Jornada Histórica”

Produzido por alunos da Turma de Audiovisual do Ciclo de Oficinas do Clube de Regatas Vasco da Gama, ministrada pela educadora Thaís Vieira, o filme resgata a trajetória do lendário time dos Camisas Negras. Em 1923, a equipe, formada por jogadores negros, operários e suburbanos, conquistou o primeiro título estadual do Vasco da Gama, enfrentando o cenário de preconceito e exclusão presente no futebol da época.

Entre os participantes está Jéssyca Dantas, que atuou na equipe de produção do documentário como um exercício de aula, ainda na oficina de audiovisual. A jornalista em formação destaca a experiência como uma oportunidade de aprendizado e aproximação com a linguagem cinematográfica e destaca a importância de fazer com que mais pessoas conheçam essa história.

“Participar da produção de ‘Camisas Negras: Uma Jornada Histórica’ foi um momento de muito aprendizado para mim. Como estudante de Jornalismo, pude conhecer mais de perto o universo do audiovisual, experimentar o trabalho de produção e, principalmente, ser apresentada a história de luta e resistência dos Camisas Negras. Foi uma experiência que ampliou meu olhar sobre as possibilidades de contar histórias e sobre a importância de preservar e compartilhar essas memórias. Espero que, ao assistir, as pessoas conheçam mais sobre a equipe dos Camisas Negras, reconheçam a importância de sua conquista que merece ser eternizada”, conta Jéssyca Dantas.

Produzido por alunos da Turma de Audiovisual do Ciclo de Oficinas do Clube de Regatas Vasco da Gama, ministrada pela educadora Thaís Vieira, o filme resgata a trajetória do lendário time dos Camisas Negras | Foto: Divulgação

Conheça o Coletivo Caju Cultural

Criado em 2019, o Coletivo Caju Cultural atua na pesquisa, preservação e valorização da história e da memória do bairro do Caju. O trabalho parte do entendimento de que conhecer o território também é uma forma de fortalecer o sentimento de pertencimento de seus moradores.

Ao longo de sua trajetória, o coletivo desenvolveu iniciativas que articulam cultura, educação, lazer, economia criativa e sustentabilidade, além de reunir documentos, fotografias e depoimentos sobre a história do bairro. Entre os projetos estão o Praça, Lugar de Brincar!, o Bloquinho dos Caiuí, o TaNaTour — visitas guiadas pelo Cemitério São Francisco Xavier —, o Caju Fest: Festival de Arte e Cultura Ancestral, o Circuito Cultural Cajuense, o Baile Charme na Praça e o Passeio Cultural e Histórico Ponta do Caju.

Com essas ações, o Coletivo Caju Cultural busca ampliar a visibilidade do bairro, preservar sua memória e criar oportunidades para que os próprios moradores participem da construção e valorização da cultura local.

Serviço

Cineclube Akaîu – Sessão de estreia

Data: 20 de novembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça Central do Caju – Rua General Sampaio, Caju, Rio de Janeiro

Programação: Exibição de quatro filmes seguida de roda de conversa com representantes das obras

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingresso

Ingressos: https://www.even3.com.br/estreia-cineclube-akaiu-810865/

Realização: Coletivo Caju Cultural (@kjukultural)