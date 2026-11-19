A iniciativa da Águas do Rio vai impedir que 7,8 milhões de litros de esgoto por mês continuem sendo despejados na Baía de Guanabara - Foto: Divulgação

A iniciativa da Águas do Rio vai impedir que 7,8 milhões de litros de esgoto por mês continuem sendo despejados na Baía de Guanabara - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (20), a população de São Gonçalo ganha a nova orla da Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, um dos principais cartões-postais do município. A entrega será marcada por shows gratuitos de artistas gonçalenses e pela valorização da gastronomia local, a partir das 15h. A revitalização promovida pela Prefeitura foi acompanhada por obras de saneamento da Águas do Rio, do grupo Aegea, que ampliaram o acesso à água tratada e à coleta de esgoto na região.

As intervenções da concessionária tiveram papel fundamental na revitalização da orla, criando a infraestrutura necessária para as melhorias promovidas pela Prefeitura. Além da regularização das ligações de água, foram instalados dois quilômetros de redes de esgoto e uma Estação Elevatória de Esgoto, atendendo à orla e às ruas Alfredo Azamor, Sérgio Carvalho, Magalhães Bastos, Nova Jérsei, Ribeiro e Tocantins. Todo o esgoto coletado é encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo.

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As melhorias beneficiaram diretamente cerca de 700 moradores e comerciantes, que passaram a contar com maior regularidade no abastecimento e acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. O impacto também é ambiental: 7,8 milhões de litros de esgoto por mês, volume equivalente a três piscinas olímpicas, deixam de chegar à Baía de Guanabara.

Serviço

Evento: Entrega da nova orla da Praia das Pedrinhas

Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: A partir das 15h; cerimônia oficial prevista para às 17h

Local: Praia das Pedrinhas. Rua Sérgio Martins de Carvalho, São Gonçalo.

Atrações: Apresentações do grupo Pagode do Laranja, de Pitty de Menezes, presidente da Liga SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense, e do cantor, compositor, instrumentista e escritor Altay Veloso.