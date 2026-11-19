Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) realizam, nesta quinta-feira (19), uma ação para cumprir um mandado de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra um investigado por roubo de motocicleta e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As diligências são resultado de um trabalho de inteligência e investigação iniciado após a recuperação de uma motocicleta roubada na comunidade do Muquiço, na Zona Norte do Rio.

As investigações começaram em julho deste ano, quando agentes da especializada recuperaram uma moto durante uma operação na região. Na ocasião, os policiais atuavam na comunidade após um ataque armado promovido por criminosos da facção Terceiro Comando contra equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que resultou na morte de um oficial de Polícia Civil.

Leia também:

Flamengo vence de virada e põe a mão na taça do Campeonato Brasileiro



Obra de saneamento contribui para a preservação ambiental e a proteção da Lagoa de Araruama



Durante a ação, os agentes receberam informações de que um homem havia abandonado a motocicleta e fugido ao perceber a chegada das equipes policiais. A partir da apreensão do veículo, a DRFA iniciou um trabalho investigativo que permitiu identificar o suspeito e constatar que a motocicleta havia sido roubada dias antes, mediante ameaça com arma de fogo.

Os policiais também identificaram que o celular roubado da vítima apresentou registros de localização próximos aos acessos à comunidade do Muquiço, onde a motocicleta foi recuperada. A perícia confirmou a identificação do veículo, e as diligências reuniram elementos que apontam para a adulteração de seus sinais identificadores.

Além da prisão do investigado, os mandados de busca e apreensão têm como objetivo localizar armas de fogo, aparelhos celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de possíveis envolvidos nos crimes.