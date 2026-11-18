Com a intervenção, todo o esgoto produzido no condomínio passará a ser direcionado para a rede da Prolagos - Foto: Divulgação

Com a intervenção, todo o esgoto produzido no condomínio passará a ser direcionado para a rede da Prolagos - Foto: Divulgação

Uma iniciativa voltada à preservação ambiental está sendo realizada em frente ao Condomínio Vila Branca. A obra é fruto de uma parceria entre o condomínio, a Prefeitura Municipal, por meio da secretaria de Meio Ambiente, e a concessionária Prolagos, e tem como objetivo conectar todo o sistema de esgotamento sanitário do empreendimento à rede coletora da concessionária.

Com a intervenção, todo o esgoto produzido no condomínio passará a ser direcionado para a rede da Prolagos, garantindo uma destinação adequada dos efluentes e contribuindo diretamente para a redução dos riscos de contaminação ambiental.

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A iniciativa ganha ainda mais importância por conta da localização do condomínio, que fica em frente à Lagoa de Araruama. A ligação à rede coletora representa um avanço na proteção do ecossistema lagunar, ajudando a evitar que o lançamento inadequado de esgoto comprometa a qualidade da água, a biodiversidade e o equilíbrio ambiental da região.

O trabalho conjunto reforça a importância da participação do poder público, da iniciativa privada e da concessionária de saneamento na construção de soluções, que beneficiem toda a cidade.

O prefeito Fabinho Costa destacou a importância da parceria e do investimento em ações de saneamento e preservação ambiental. “Cuidar da nossa lagoa é uma responsabilidade de todos. Essa obra é um exemplo de como a união, entre o poder público, a iniciativa privada e a concessionária, pode gerar resultados concretos para o meio ambiente. Estamos trabalhando para garantir que o desenvolvimento de Iguaba Grande aconteça de forma responsável, protegendo nosso maior patrimônio natural e pensando na qualidade de vida das próximas gerações”, afirmou o prefeito.

A ação integra os esforços do município para fortalecer as políticas de saneamento básico e preservação ambiental, reconhecendo a importância da Lagoa de Araruama para a qualidade de vida da população, a economia e o patrimônio natural de Iguaba Grande.