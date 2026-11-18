Um homem foi preso por policiais militares do 12ºBPM (Niterói) durante uma ação na Comunidade do Buraco do Boi, em Niterói, na noite desta quarta-feira (18). Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm e uma pequena quantidade de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade após receberem uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram indivíduos em atividade suspeita, que tentaram fugir ao perceber a aproximação das equipes.

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Os agentes realizaram um cerco tático e buscas pela comunidade, conseguindo capturar um dos suspeitos. Durante a ação, também foram encontrados a pistola e o material entorpecente.

A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).