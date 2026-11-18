O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da base do Segurança Presente do município, inaugurada em 2022 - Foto: Divulgação

O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da base do Segurança Presente do município, inaugurada em 2022 - Foto: Divulgação

O ex-policial militar Bruno Sousa Mendes, conhecido como Bruno 'Jibe', de 43 anos, morto a tiros nesta quarta-feira (18), em Itaboraí, já foi preso em flagrante por tráfico de drogas em 2021, quando transportava cerca de 14,8 quilos de crack e uma pistola pertencente à Polícia Militar.

À época, ele foi abordado por policiais do 22º BPM (Penha), na saída do conjunto de favelas da Vila do João, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, ele se identificou como policial do Batalhão de Choque e alegou estar perdido na comunidade. Durante a abordagem, os agentes encontraram 15 tabletes de crack, que totalizavam cerca de 14,8 quilos, além de uma pistola pertencente à Polícia Militar, acompanhada de três carregadores.

Segundo as informações da ocorrência, Bruno e o homem que o acompanhava

chegaram a oferecer a droga aos policiais para tentar evitar a prisão. A

lém da investigação conduzida pela Polícia Civil, a Polícia Militar também instaurou, à época, um procedimento interno para apurar o caso.

Morto após sair da academia

De acordo com informações, Bruno era matriculado em uma academia próxima e utilizava o estacionamento do mercado com frequência, na Rua Pedro Azeredo, no Centro de Niterói. Um homem desceu de uma caminhonete Toyota SW4 preta e efetuou vários disparos contra Bruno, que morreu no local.

Testemunhas relataram que os suspeitos teriam estacionado a caminhonete antes de Bruno sair da academia e aguardado a chegada da vítima.

O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da base do Segurança Presente do município, inaugurada em 2022.



O veículo do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local por volta das 14h para realizar a remoção. O corpo foi retirado por volta das 14h07 do estacionamento do mercado, onde ocorreu o crime.

Familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram falar com a reportagem. Um homem que preferiu não se identificar lamentou a violência e expressou indignação com a ação dos criminosos. “Infelizmente essa é a nossa realidade. Quem precisa se preocupar somos nós”.

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As circunstâncias do homicídio e a autoria dos disparos ainda serão investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação.