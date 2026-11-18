Três homens, com idades de 20, 29 e 30 anos, foram presos durante uma ação de policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), na última segunda-feira (16), na Comunidade do Risca Faca, no bairro de Maria Paula, em São Gonçalo. Durante a operação, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas e um rádio transmissor. Um dos detidos é conhecido como 2N, mesmo apelido do traficante Thomaz Jhayson Vieira Gomes, que comandou o tráfico no Salgueiro, pulou do Comando Vermelho (CV) para o Terceiro Comando Puro (TCP) e acabou morto em confronto com a PM.

Segundo a Polícia Militar, policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram até a comunidade após receberem informações do Disque Denúncia sobre a atuação de integrantes do tráfico de drogas na região. Durante a entrada da PM, alguns suspeitos tentaram fugir.

Um dos homens foi alcançado pelos agentes e, de acordo com a PM, admitiu participação na atividade criminosa. Em outro ponto da comunidade, um segundo suspeito foi localizado e preso após tentar se esconder em uma casa abandonada.

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Na sequência, os policiais verificaram outra denúncia, que indicava a presença de criminosos escondidos em uma residência. No local, foram encontrados 268 pinos de cocaína, 2.755 trouxinhas de maconha, cinco pedras de crack e um rádio transmissor.

Entre os presos está Brendo Freitas da Silva, de 20 anos, conhecido como "2N". De acordo com a PM, ele seria gerente do tráfico de drogas na Comunidade do Risca Faca e integraria a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Os outros detidos foram identificados como Nailson Alves Nobre, de 30 anos, e Gabriel Pereira Inácio, de 29.

Os três homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.