Desde o início da Operação Illicitus, em agosto deste ano, as ações de fiscalização e inteligência foram intensificadas nas unidades prisionais do estado - Foto: Divulgação

Desde o início da Operação Illicitus, em agosto deste ano, as ações de fiscalização e inteligência foram intensificadas nas unidades prisionais do estado - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) prendeu uma mulher, de 33 anos, que tentava entrar com drogas no Presídio Juíza de Direito Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação ocorreu nesta terça-feira (17), durante o procedimento de revista para visitação social. Com essa prisão, sobe para 27 o número de visitantes presos no âmbito da Operação Illicitus, que visa ao combate ao crime organizado no sistema prisional, e o ingresso e circulação de materiais proibidos.

Policiais penais da unidade identificaram uma imagem suspeita na região da axila esquerda da visitante, durante a passagem pelo scanner corporal. Ao ser questionada, ela confessou que transportava material entorpecente escondido e retirou o invólucro do sutiã, contendo cerca de 230 gramas de haxixe.

A mulher foi encaminhada à 74ª DP (Alcântara), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ela ficará à disposição da Justiça em unidade prisional da Seppen.

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Desde o início da Operação Illicitus, em agosto deste ano, as ações de fiscalização e inteligência foram intensificadas nas unidades prisionais do estado. A ofensiva já apreendeu mais de 2.100 telefones celulares e mais de 45 quilos de drogas. Além dos 27 visitantes, dois policiais foram flagrados tentando entrar ou facilitando a entrada de itens ilegais.