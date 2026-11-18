Um homem morreu durante a operação policial realizada nesta quarta-feira (18) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Segundo informações, a ação do 1º BPM (São Gonçalo), com apoio do 12º e do 35º, começou logo nas primeiras horas da manhã e mudou completamente a rotina de quem vive e trabalha na região.



Segundo informações iniciais, o suspeito de 25 anos, foi socorrido por populares e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde não resistiu ao ferido e morreu na unidade. Ainda conforme relatos, ao menos outros três suspeitos teriam sido baleados baleados na ação, mas ainda não há registro de que tenham dado entrada em hospitais da região.

Por causa da movimentação policial e do clima de insegurança, a circulação de ônibus foi interrompida nos acessos às comunidades, dificultando o deslocamento dos moradores.

Segundo relatos de moradores, houve intensa troca de tiros entre policiais e traficantes em diferentes pontos do Complexo. Informações iniciais apontam ainda que um disparo teria atingido um transformador de energia elétrica e deixado parte do local sem luz. Ainda não há confirmação oficial sobre possíveis danos na rede.