Os complexos do Salgueiro e da Amendoeira, em São Gonçalo, são alvos de uma operação policial desde as primeiras horas desta quarta-feira (18). A ação provocou a interrupção da circulação de ônibus nas regiões e a suspensão de aulas em escolas nas comunidades.

Em meio aos relatos de intensa troca de tiros, um homem foi baleado na região da Amendoeira. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde ou as circunstâncias em que foi atingido.



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As primeiras informações sobre a operação também apontam que um disparo teria atingido um transformador de energia. Não há confirmação, até o momento, sobre possíveis impactos no fornecimento aos moradores.

A operação segue em andamento. Ainda não foram divulgadas informações sobre prisões ou apreensões.