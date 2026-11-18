Suspeitos de tráfico de drogas são abordados em frente a uma escola no Centro de Niterói
Policiais do 12º BPM apreenderam cocaína e maconha durante ação na Rua Professor Ismael Coutinho
Dois homens foram abordados por policiais militares na Rua Professor Ismael Coutinho, no Centro de Niterói, na tarde desta quarta-feira (18). A ação aconteceu em frente à Escola Municipal Dr. Francisco Alberto Torres, após a equipe receber informações sobre a possível venda de drogas na região.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram até o endereço para verificar a denúncia e, após identificarem a atividade suspeita, abordaram os dois homens. Durante a ação, os policiais encontraram uma mochila com drogas.
Leia também:
Polícia Civil prende taxista que aplicou golpe da maquininha contra turistas colombianos no Rio
Bope encontra fábrica clandestina com capacidade para produzir 3 mil fuzis por ano na Maré
Ao todo, foram apreendidas oito unidades de maconha do tipo flor, 73 pinos de cocaína, 73 trouxinhas de maconha e R$ 34 em dinheiro.
A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói) e permanece em andamento.