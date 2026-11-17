Após ser localizado na Lapa, o taxista foi colocado na viatura da Polícia Civil e conduzido à Delegacia da Praça da Bandeira - Foto: Divulgação

Após ser localizado na Lapa, o taxista foi colocado na viatura da Polícia Civil e conduzido à Delegacia da Praça da Bandeira - Foto: Divulgação

Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, nesta terça-feira (17/11), um taxista que aplicou o golpe da maquininha contra turistas colombianos durante uma corrida. O criminoso foi capturado nas proximidades da Escadaria Selarón, na Lapa, região central da cidade.

De acordo com as investigações, os turistas embarcaram no táxi perto dos Arcos da Lapa, com destino ao Maracanã. Ao final da corrida, que custava cerca de R$ 29, o motorista utilizou uma máquina de cartão com parte do visor coberta por fita isolante e cobrou R$ 2 mil no débito de uma das vítimas.

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Após perceberem a fraude, os turistas procuraram a delegacia. Os agentes iniciaram diligências e, com o auxílio de imagens de câmeras de monitoramento e informações de inteligência, conseguiram identificar o veículo e localizar o suspeito.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam três máquinas de cartão com fitas isolantes sobre os visores, utilizadas para dificultar a conferência dos valores cobrados. O homem também possui diversas anotações criminais por estelionato, incluindo fraudes semelhantes contra estrangeiros. Ele foi autuado em flagrante pelo crime, e os equipamentos foram apreendidos.