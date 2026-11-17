A fábrica tinha capacidade para produzir 3 mil fuzis por ano, no local eram feitas peças que permitiam a montagem completa dos armamentos - Foto: Reprodução

A fábrica tinha capacidade para produzir 3 mil fuzis por ano, no local eram feitas peças que permitiam a montagem completa dos armamentos - Foto: Reprodução

O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) encontrou nesta terça-feira (17) uma fábrica clandestina localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a fábrica tinha capacidade para produzir 3 mil fuzis por ano. No local eram feitas peças que permitiam a montagem completa dos armamentos. A descoberta foi durante uma operação contra o Terceiro Comando Puro (TCP), facção criminosa que domina a área.

A localização da fábrica foi possível graças ao compartilhamento de dados de inteligência entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal e o Serviço Reservado do Bope.

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O local era supostamente comandado pelo criminoso Clayton Combe, de 31 anos, que foi preso em pela Polícia Federal em junho de 2025. Ele é investigado por um esquema de fabricação de armas de fogo, para facções criminosas.

A apreensão evidencia o avanço da fabricação local de armas de guerra. Para não depender exclusivamente do contrabando externo, o crime organizado passou a produzir componentes e montar fuzis clandestinamente no estado.

A descoberta foi durante o segundo dia consecutivo de operações contra o TCP, nas comunidades do Morro do Timbau e Fogo Cruzado.

A ação impactou diretamente a rotina da região, levando à suspensão das aulas em 41 escolas municipais e afetando o atendimento na rede de saúde.

Além disso, 38 linhas de ônibus tiveram os itinerários desviados em razão de um problema mecânico em um coletivo na Avenida Brasil, altura da Vila do João.