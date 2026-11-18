O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação. - Foto: Reprodução

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação. - Foto: Reprodução

O ex-policial militar Bruno Sousa Mendes, conhecido como Bruno Jibe, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (18), no estacionamento de um mercado na Rua Pedro Azeredo, no Centro de Itaboraí. O crime aconteceu a aproximadamente 50 metros da Base Itaboraí Presente. Moradores relataram ter ouvido os disparos por volta das 11h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem desceu de uma caminhonete Toyota SW4 preta e efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu no local. Durante o ataque, outro carro também foi atingido pelos tiros.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao endereço, Bruno já estava morto. O veículo do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local por volta das 14h para realizar a remoção do corpo.

O veículo do Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local por volta das 14h para realizar a remoção do corpo. | Foto: Layla Mussi

Informações preliminares apontam que a vítima havia saído de uma academia da região pouco antes de ser assassinada. A dinâmica do crime e a motivação do ataque ainda serão investigadas. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) e encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), responsável pela investigação. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do autor dos disparos.