Homem foi preso em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil - Foto: Divulgação - PRF

Homem foi preso em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil - Foto: Divulgação - PRF

Um homem que se passava por delegado foi preso acusado de estuprar uma mulher depois de abordá-la com um carro que continha um dispositivo luminoso parecido com o de viaturas policiais. Além disso, o acusado usava distintivos falsos para simular uma ação policial. A prisão, ocorrida nesta terça-feira (17), foi realizada em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.

O falso delegado abordou um homem e uma mulher, em uma motocicleta, na madrugada da última segunda-feira (16). Na falsa ação policial, o homem ainda teria apresentado o “distintivo” e se apresentado como delegado. Logo depois, ele teria afirmado que a passageira havia cometido uma infração de trânsito por não usar capacete.

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Com isso, o criminoso mandou que a vítima entrasse na falsa viatura, alegando que a levaria para a delegacia. Em seguida, liberou o motociclista e foi embora sozinho com a mulher. Ao longo do caminho, ele estuprou a vítima e a ameaçou.

Depois de serem informados sobre o crime, agentes da PRF e da 88ª DP (Barra do Piraí), começaram a investigar e identificaram o veículo usado na ação criminosa.

Os agentes da 7ª Delegacia da PRF encontraram o falso delegado, durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Os policiais descobriram que o carro circulava com placas falsas.

No interior do carro, os agentes encontraram distintivos falsos, documentos, placas de veículos além de celulares. Os itens foram apreendidos e levados junto com o acusado à Polícia Civil.

Já na unidade policial de Barra do Piraí, o falso delegado foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.