Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) desarticularam, nesta terça-feira (17), a estrutura do tráfico de drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante a operação nas comunidades do Castelar, Palmeira e Rola Bosta, os agentes prenderam oito criminosos e apreenderam um adolescente. A ação, que contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do município, também resultou na arrecadação de grande quantidade de entorpecentes e fogos de artifício utilizados por olheiros para alertar criminosos sobre a chegada das forças de segurança.

A operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência sobre a presença de criminosos atuando na comercialização de drogas em Belford Roxo. As diligências começaram na Comunidade da Palmeira, onde os agentes identificaram três bandidos que atuavam como olheiros do tráfico. Os indivíduos atuavam na função de vigiar os acessos à localidade e avisar os traficantes sobre a aproximação das forças de segurança. Para isso, o grupo utilizava fogos de artifício, permitindo que os criminosos fossem alertados e tivessem tempo para fugir ou esconder drogas e armas. Eles foram presos em flagrante por associação para o tráfico.

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Durante a ação, os policiais também avançaram pelas comunidades do Castelar e do Rola Bosta, que integram o complexo. Nas localidades, os agentes prenderam quatro criminosos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com eles, foram apreendidas porções de maconha e cocaína.

Ainda no Complexo do Castelar, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Ele estava sentado em uma motocicleta e tentou deixar o local ao perceber a aproximação dos policiais. Durante a revista no veículo, os agentes encontraram uma sacola com 30 porções de maconha, acompanhadas de adesivos com referências ao tráfico das comunidades da região. O adolescente foi autuado por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.

A ofensiva também resultou na recaptura de um homem condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi localizado no Beco do Romário, e contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do tráfico na região e combater a estrutura criminosa.