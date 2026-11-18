A cantora Marvvila, um dos destaques da nova geração do samba e do pagode, estará presente no evento - Foto: Divulgação - Marcos Hermes

A cantora Marvvila, um dos destaques da nova geração do samba e do pagode, estará presente no evento - Foto: Divulgação - Marcos Hermes

A força, a diversidade e a representatividade da cultura negra estarão em destaque, nesta sexta-feira (20), a partir das 10h, quando o Caminho Niemeyer recebe a 17ª edição do Festival Viva Zumbi, uma das principais celebrações da cultura negra da cidade. Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), e realização do Instituto Casa da Utopia, o evento é gratuito e integra a programação do Novembro Negro com um dia de música, arte, gastronomia, reflexão e valorização da ancestralidade.

Mais do que uma celebração musical, o Viva Zumbi reafirma o papel da cultura como instrumento de valorização da história, da identidade e da luta da população negra. No mês em que o país celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, Niterói abre espaço para que diferentes vozes, trajetórias e expressões artísticas ocupem o centro da cidade e celebrem a potência da cultura negra brasileira.

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Com o tema “Nossa cultura, nosso povo, nossa soberania”, o festival reúne artistas de diferentes gerações e estilos musicais, evidenciando a contribuição da população negra para a formação da identidade cultural brasileira. Entre as atrações estão o sambista Diogo Nogueira, filho do mestre João Nogueira e vencedor de dois Grammys Latinos; a cantora Marvvila, um dos destaques da nova geração do samba e do pagode; e Lourena, artista que transita entre rap, R&B, MPB e poesia.

A programação também valoriza a produção musical das periferias e os talentos da região. O rapper niteroiense 2ZDinizz, o artista Joca, referência na cena underground, o DJ e produtor cultural Bobzilla, de São Gonçalo, e a Batalha do Tanque, importante expressão do hip-hop regional, levam ao festival diferentes manifestações da cultura urbana, do rap e do freestyle.

A diversidade de linguagens e expressões culturais estará presente também nas atividades distribuídas pelo espaço. O público poderá participar de apresentações de dança, oficinas, rodas de conversa, além de visitar a feira de artesanato e aproveitar a programação gastronômica, que inclui a tradicional feijoada gratuita.

Dedicada à literatura, a Tenda Carolina Maria de Jesus reunirá autoras e autores negros de Niterói e receberá rodas de conversa com a participação de convidados como o escritor Ney Lopes.

Nesta edição, o festival contará com dois espaços musicais: o Palco Preta Gil e o Palco Elza Soares, que receberão apresentações simultâneas, ampliando a participação de artistas e a diversidade de ritmos e manifestações da cultura negra.

A entrada é gratuita e é recomendada a contribuição de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, destinado ao Banco de Alimentos de Niterói. Os portões serão abertos às 10h. Não é necessário retirar ingressos. A recomendação é que o público chegue cedo, já que o evento está sujeito à lotação.

Serviço: 17ª edição do Festival Viva Zumbi

Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Horário: A partir das 10h

Local: Caminho Niemeyer, Centro de Niterói

Entrada: Gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos – Recomendada a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar)

Público: Evento sujeito à lotação