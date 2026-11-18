Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (17), um homem pela morte do próprio sobrinho, Matheus Natividade Stencel, de 30 anos. O criminoso foi localizado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu no último domingo (15), em São João de Meriti. As investigações apontaram que, na ocasião, a vítima participava de um almoço em família quando recebeu um alerta das câmeras de segurança de sua casa indicando a entrada de um dos seus tios no imóvel. Ao ir ao local para verificar a situação, teve um desentendimento motivado por uma vaga de estacionamento, que se estendeu até a via pública. Durante a briga, o tio sacou uma arma de fogo e disparou contra a nuca do sobrinho, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na fuga, segundo relatado por familiares, o veículo conduzido pelo autor ainda atingiu a motocicleta em que estavam a esposa e a sogra da vítima, que seguiam para o local após ouvirem o tiro.

Leia também

➣ Bope encontra fábrica clandestina com capacidade para produzir 3 mil fuzis por ano na Maré

➣ Polícia Civil prende taxista que aplicou golpe da maquininha contra turistas colombianos no Rio

De acordo com os policiais, o cruzamento de dados de inteligência e as diligências integradas entre as equipes da DHBF e da 52ª DP permitiram rastrear o paradeiro do homem até a Avenida Jorge Júlio da Costa dos Santos, em Belford Roxo, onde foi abordado e capturado sem oferecer resistência. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.