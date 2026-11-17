Um homem foi preso e um fuzil calibre 5.56 foi apreendido por policiais do 12ºBPM (Niterói) durante uma operação realizada na tarde desta terça-feira (17), na Comunidade do Caramujo, em Niterói. A ação também resultou na apreensão de drogas.

De acordo com informações da PM, as equipes foram até a comunidade após receberem uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na região, por meio do Disque-Denúncia.

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Ao chegarem à localidade, os policiais localizaram alguns criminosos. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos tentaram fugir. Os agentes realizaram um cerco e buscas pela região, conseguindo capturar um dos envolvidos.

Na ação, os policiais apreenderam o fuzil calibre 5.56 e uma pequena quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).