Niterói conquistou três posições de destaque no Ranking Connected Smart Cities (CSC) 2026, divulgado durante o Cidade CSC 2026, que acontece até quarta-feira (18), em São Paulo. O município alcançou a segunda colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, avançando uma posição em relação a 2025, quando ocupava o terceiro lugar. Niterói também manteve a liderança nacional na categoria Economia e Finanças e o 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro, repetindo os resultados da edição anterior.

O Ranking Connected Smart Cities 2026 avaliou municípios de todo o país, considerando indicadores de diferentes áreas, como economia, finanças, mobilidade urbana, educação, saúde, meio ambiente, governança e inovação. O levantamento identifica cidades que se destacam pela adoção de políticas públicas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, à modernização dos serviços e à melhoria da qualidade de vida da população.

“Estamos evoluindo a cada ano no ranking nacional do Connected Smart Cities. São vários indicadores independentes que avaliam tecnologia, serviços públicos e gestão fiscal. Temos o aplicativo da NitBike, com mais de 200 mil usuários; o Colab, com mais de 250 mil usuários; o aplicativo SOS Mulher; o cerco eletrônico do CISP e o detector de tiros do Centro Integrado de Segurança Pública, além de muitas outras iniciativas. São vários investimentos em tecnologia que ajudaram a melhorar a qualidade dos serviços públicos em Niterói”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves. A cidade foi vencedora da Região Sudeste no prêmio de reconhecimento do Banco do Brasil na categoria Experiência do Cidadão.

Niterói vem consolidando sua posição entre as cidades mais inteligentes do país desde a primeira edição do ranking, em 2015, quando ocupava o 17º lugar geral. Em 2020, o município chegou à 11ª posição e, em 2023, alcançou o quinto lugar nacional, além de conquistar a liderança entre as cidades de 100 mil a 500 mil habitantes e na categoria Governança. Em 2025, chegou ao terceiro lugar geral e, agora, avança para a segunda colocação, alcançando sua melhor posição na série histórica.

“Esse prêmio não é meu, não é da prefeitura, é sobretudo do cidadão de Niterói, porque uma cidade inteligente não é aquela que investe só em tecnologia, mas que investe em participação e onde o cidadão participa ativamente do dia a dia da cidade”, acrescentou Rodrigo Neves.

No dia a dia, a população de Niterói usufrui de uma série de iniciativas que levaram o município ao segundo lugar entre as cidades mais conectadas e inteligentes do Brasil. A plataforma LUSIA, por exemplo, foi lançada neste ano para reorganizar todo o processo de licenciamento urbano e ambiental da cidade, enquanto a Procuradoria-Geral do Município começou a usar inteligência artificial para agilizar o trabalho de pesquisa de legislação e jurisprudência, bem como a análise de dados e processos. Na saúde, a IA está presente no programa PASSO, voltado à prevenção de complicações no pé diabético e à redução de amputações na rede municipal.

Na segurança pública, o destaque é o monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), do qual fazem parte cerca de 800 câmeras, incluindo os equipamentos inteligentes do cercamento eletrônico, capazes de identificar em poucos segundos veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em crimes, e o sistema ShotSpotter, tecnologia de identificação acústica de disparos.

Para combater a violência doméstica, existe o aplicativo SOS Mulher, pelo qual é possível acionar diretamente o CISP. O sistema funciona por meio de georreferenciamento, permitindo que a equipe da Patrulha Guardiã Maria da Penha seja direcionada para o local exato onde a mulher está em situação de risco.

Na área de meio ambiente e clima, sobressaem o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, considerado o maior projeto de soluções baseadas na natureza do país, e o primeiro parque de energia solar em uma favela, na comunidade da Boa Vista, no Fonseca. Além disso, nos últimos 12 anos, o município investiu mais de R$ 1,7 bilhão em resiliência e prevenção, incluindo equipamentos, tecnologia, capacitação profissional, obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas em todas as regiões da cidade.

Quando se trata de mobilidade urbana, o sistema de bicicletas compartilhadas NitBike, com mais de 200 mil usuários, chama a atenção. Já foram registradas cerca de 2,9 milhões de viagens desde o lançamento, em julho de 2024, e, até o fim do ano, a previsão é que o número de estações distribuídas pelo município passe de 65 para 77.

Inovação e cidades conectadas

Além do reconhecimento no ranking, a Prefeitura de Niterói esteve presente no Cidade CSC 2026, que reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de empresas de tecnologia para debater soluções voltadas à inovação, à integração de serviços e à modernização da gestão pública.

O secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto, participou da programação sobre cidades conectadas, abordando a integração de serviços públicos e plataformas urbanas como ferramentas para tornar a administração municipal mais eficiente e próxima da população.

“Niterói vem avançando porque entende que planejamento, integração de dados e eficiência na gestão pública precisam caminhar juntos. Na Secretaria Executiva, estamos trabalhando para conectar sistemas, modernizar serviços e tornar a Prefeitura cada vez mais ágil e próxima do cidadão. Chegar ao segundo lugar entre as cidades mais inteligentes do Brasil mostra que estamos no caminho certo, mas nosso maior compromisso é fazer com que esses avanços sejam sentidos no dia a dia da população”, destacou Felipe Peixoto.

Niterói apresenta iniciativas e promove troca de experiências

A participação de Niterói no evento, que termina no dia 18, também conta com representantes de diferentes órgãos municipais, entre eles a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal de Mobilidade, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a Subsecretaria de Transformação Digital e a Coordenadoria de Governo Digital.

A Prefeitura participa com dois estandes, nos quais apresenta iniciativas desenvolvidas no município e promove a troca de experiências com gestores e representantes de outras cidades, compartilhando soluções e boas práticas nas áreas de inovação, mobilidade e transformação digital.

O Cidade CSC 2026 é uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities, com realização e organização da Necta. O encontro reúne representantes do poder público, especialistas e empresas para discutir soluções e compartilhar experiências voltadas ao desenvolvimento urbano, com foco em tecnologia, sustentabilidade, mobilidade e gestão pública. Acompanharam o prefeito Rodrigo Neves na premiação o secretário executivo, Felipe Peixoto; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício; o secretário de Urbanismo, Carlos Krykhtine; e a primeira-dama e deputada estadual eleita Fernanda Neves.