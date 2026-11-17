No Dia da Consciência Negra, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza visita teatralizada sobre heróis negros que marcaram a História. O evento é gratuito e será realizado no feriado de 20 novembro, na próxima sexta-feira, em seis sessões: às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. A distribuição de senhas será realizada na entrada principal do Palácio, na Rua Primeiro de Março, s/n – Praça XV.

No passeio, visitantes percorrem o palácio enquanto interagem com cada herói. O roteiro apresenta a história de João Cândido, líder da Revolta da Chibata; Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ser eleita deputada no país; Machado de Assis, principal autor da literatura brasileira; Timótheo da Costa, artista responsável pelas pinturas em afresco do teto do Salão Nobre do Palácio Tiradentes; José do Patrocínio, um dos mais importantes líderes abolicionistas e republicanos do Brasil; e Almerinda Gama, uma das principais vozes do movimento feminino no início do século XX.

“A visita tem o objetivo de ampliar o conhecimento do público sobre esses heróis, que são protagonistas da nossa história. Por meio da cultura e da arte, o Palácio Tiradentes cumpre seu papel de preservar a memória e promover conhecimento. Convidamos pessoas de todas as idades para fazer parte deste dia tão emblemático”, destaca Fernanda Figueiredo, subdiretora-geral de Cultura da Alerj.

O espetáculo é de classificação livre e dura cerca de 40 minutos. Informações pelo e-mail cultura@alerj.rj.gov.br.

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Serviço

Visita teatralizada: Heróis Negros

Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março, s/nº – Praça XV, Centro do Rio.

20 de novembro

Sessões às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Distribuição de senhas na entrada principal

Entrada franca

Classificação livre

Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº