Lourinho apareceu com fuzil e coleta a prova de balas na Lagoa. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Complexo da Maré - Foto: Divulgação/Disque Denúncia RJ

Lourinho apareceu com fuzil e coleta a prova de balas na Lagoa. Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Complexo da Maré - Foto: Divulgação/Disque Denúncia RJ

Um homem apontado pelas forças de Segurança Pública e pelo Disque Denúncia/RJ como integrante do Comando Vermelho chamou a atenção ao aparecer armado com um fuzil em plena Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. O suspeito foi identificado como Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como Loirinho. Nas imagens, ele aparece exibindo a arma e fazendo gestos associados à facção criminosa. A ficha criminal do acusado tem nada menos do que 350 anotações, que inclui ainda uma tentativa de assalto a um posto de gasolina em Niterói.

O vídeo recente de Lourinho teria sido gravado na madrugada da última quinta-feira (12), na Avenida Borges de Medeiros, às margens da Lagoa. Além do fuzil pendurado no pescoço, Rodrigo aparece usando um colete tático e fazendo as iniciais da facção com as mãos. Segundo a Polícia Militar, Loirinho teria deixado o Complexo da Maré, na Zona Portuária do Rio, depois de uma operação realizada na manhã de quarta-feira (11). A suspeita é de que ele estivesse seguindo para a Rocinha, também na Zona Sul, onde teria buscado abrigo.

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Ainda de acordo com a PM, Rodrigo seria chefe de uma quadrilha que atua na comunidade Nova Holanda, na Maré, especializada em roubos.

Ficha criminal extensa

O histórico do suspeito também chama a atenção. Segundo as informações levantadas, ele acumula cerca de 350 anotações de antecedentes e é citado em pelo menos dez processos por roubo. Um dos casos mais antigos aconteceu em 2009, quando Rodrigo tinha apenas 18 anos. Na época, ele foi condenado a sete anos de prisão junto com outros dois homens por uma tentativa de roubo conhecida como “saidinha de banco”.

Nas imagens, 'Lourinho' aparece exibindo o fuzil e fazendo gestos associados à facção criminosa | Foto: Divulgação/disque Denúncia/RJ

De acordo com a decisão judicial, o trio monitorou um homem que havia sacado R$ 5 mil em uma agência bancária de Itaipu, em Niterói. A vítima foi seguida até um shopping, onde acabou abordada por Rodrigo, que estava armado com uma pistola.

O homem reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante. Durante a confusão, Rodrigo atirou contra a vítima e fugiu sem conseguir levar o dinheiro. O disparo atingiu a região da têmpora esquerda e provocou a perda da audição do ouvido. Os três envolvidos acabaram presos em flagrante pela Polícia Militar após uma perseguição.

Polícia Civil investiga ostentação de armas nas redes

Em nota, a Polícia Civil informou que realiza ações constantes para combater a chamada narcocultura, prática em que criminosos exibem armas nas redes sociais para promover o tráfico, intimidar moradores, atrair menores para o crime e demonstrar poder armado. O caso da gravação na Lagoa segue sendo investigado pelas forças de segurança.