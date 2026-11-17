Policiais militares do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), uma unidade de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), em parceria com a equipe da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), após investigação e coleta de informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), efetivaram a prisão, no final da noite do último sábado (14), na Rua Cristina Tomás, no bairro Bom Retiro, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, do acusado e procurado pela Justiça, Yan Matheus Nascimento de Seixas de Lima, de 29 anos. Ele é acusado de ser um dos responsáveis pela morte do torcedor Matheus Casemiro dos Santos, de 24 anos. O ato criminoso ocorreu durante um confronto entre torcidas rivais, horas antes do jogo entre Corinthians e Fluminense, parte do Campeonato Brasileiro de 2025.

Com base nas informações recebidas, que apontavam a presença do suspeito na quadra da escola de samba Gaviões da Fiel, a equipe do BAEP realizou investigações e encontrou o indivíduo em um dos camarotes da quadra, durante os ensaios da escola. Ao sair do local, a equipe confirmou sua identidade e prendeu o suspeito, que não ofereceu resistência ao ser detido.

Conforme o processo que está na Justiça, o crime ocorreu em 13 de setembro de 2025, poucas horas antes do jogo entre Fluminense e Corinthians, também parte do Campeonato Brasileiro. A vítima sofreu agressões com pedaços de madeira, além de socos e chutes, durante o conflito entre torcidas organizadas na Rua José dos Reis, perto do Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, localizado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Matheus foi socorrido em estado crítico, mas não sobreviveu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Civil, um dos envolvidos foi detido em flagrante no dia da briga. Os outros participantes foram identificados ao longo das investigações dirigidas pela Delegacia de Homicídios da Capital.

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Diante dos acontecimentos, "Yan Matheus", após ser preso, foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) IV de Pinheiros, pois havia contra ele dois mandados de prisão emitidos pela 2ª Vara Criminal da Capital, um por prisão preventiva e outro por prisão temporária, ambos associados ao crime de homicídio qualificado.

O Disque Denúncia, em colaboração com o SSI/PMERJ, solicita a ajuda da comunidade para auxiliar as forças de segurança a identificar a localização de fugitivos da Justiça que estão escondidos no Rio ou aqueles que, oriundos do Rio, se encontram em outras localidades. Para isso, entre em contato com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo número 2253-1177. Este serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, e assegura total confidencialidade sobre a identidade do chamador.