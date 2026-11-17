A cerimônia contou com apresentação da banda marcial dos alunos da Escola Municipal Guaratiba e foi encerrada com um aulão de dança aberto ao público - Foto: Divulgação/Allan Tavares

A cerimônia contou com apresentação da banda marcial dos alunos da Escola Municipal Guaratiba e foi encerrada com um aulão de dança aberto ao público - Foto: Divulgação/Allan Tavares

A Prefeitura de Maricá inaugurou, nessa segunda-feira (16), a Academia da Saúde de Guaratiba, localizada na Estrada Beira da Lagoa, anexo à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro. Iniciativa da Secretaria de Saúde, o espaço é o quinto polo entregue na cidade e o primeiro do segundo distrito.

A cerimônia contou com apresentação da banda marcial dos alunos da Escola Municipal Guaratiba e foi encerrada com um aulão de dança aberto ao público. O novo espaço foi estruturado para oferecer à população do bairro e arredores a prática gratuita de exercícios físicos com acompanhamento profissional, além de atividades coletivas e ações contínuas voltadas à qualidade de vida.

O Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, destacou a importância da unidade para a rede municipal:

“Estamos trabalhando incansavelmente para entregar uma saúde de qualidade e uma estrutura modernizada. Esta é a primeira etapa de todo o trabalho que será feito aqui. A Academia da Saúde é um espaço voltado à promoção da saúde e à prevenção, algo que víamos como fundamental trazer para Maricá para fortalecer essa política pública junto à população”, destacou.

O gerente das Academias da Saúde de Maricá, Yuri Silva, ressaltou que o espaço une atividade física, convivência e cuidado integral junto à unidade básica:

“A Academia da Saúde de Maricá busca fazer do movimento um sinônimo de humanização do cuidado, indo além da atividade física em si e funcionando de forma conjunta com a Unidade de Saúde da Família. Com esta inauguração em Guaratiba, chegamos ao quinto equipamento entregue e passamos a atender todos os quatro distritos sanitários do município”, afirmou.

A inauguração também foi aprovada por quem mora na região. A moradora de Guaratiba Ilma Amparo de Moura celebrou a chegada do espaço perto de casa:

“Para mim vai ser uma maravilha. Eu estava em uma academia particular, mas como não estou trabalhando no momento, precisei sair. Agora chegou uma perto da minha casa, então eu só agradeço e estou amando. Conseguirei manter as minhas atividades”, contou.

Serviço

Como participar e endereços dos polos

As inscrições para as atividades são feitas presencialmente no polo escolhido, com acolhimento da equipe e preenchimento de questionário de saúde.

Polos da Academia da Saúde

Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/nº, anexo à USF Guaratiba;

Araçatiba: Rua 75, esquina com a Rua 73, s/nº, junto à USF Nathan da Silva Noronha Figueiredo;

São Bento da Lagoa (Itaipuaçu): Rua Alcides Francisco da Cruz, esquina com a Rua 17 de Novembro, s/nº, junto à USF Josefa Xavier Leal;

São José 1 (São José do Imbassaí): Rua Isaac Lannes da Silva, s/nº (antiga Rua 18), no Jardim Ouro Mar, junto à USF São José 1;

Jardim Atlântico (Itaipuaçu): Rua 36, esquina com a Rua 53, lote 01, quadra 206, ao lado da USF Jardim Atlântico.