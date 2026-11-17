O número de tiroteios aumentou 16% na região metropolitana do Rio em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Ao todo, foram registrados 190 episódios de disparos de arma de fogo, contra 164 no ano passado. A Baixada Fluminense concentrou 35% dessas ocorrências com 66 registros, e 39% das pessoas baleadas em toda a região metropolitana.

A Baixada ficou atrás apenas da Zona Norte da capital, que acumulou 67 tiroteios ao longo do mês, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. A região é composta pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Ao todo, 135 pessoas foram baleadas ao longo do mês. Desse total, 61 morreram e 74 ficaram feridas. A média foi de aproximadamente quatro vítimas por dia.

Apesar do aumento nos tiroteios, o número de baleados caiu 51% em comparação com outubro do ano passado, quando 274 pessoas foram atingidas, das quais 195 morreram e 79 ficaram feridas. Na ocasião, a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão provocou a morte de 122 pessoas.

Na Baixada Fluminense, 53 pessoas foram baleadas, 29 morreram e 24 ficaram feridas, ao longo de outubro, o equivalente a 39% das vítimas registradas em toda a região metropolitana. Sozinha, a região acumulou mais baleados que as regiões do Leste Metropolitano (15), Zona Sudoeste (23), Zona Oeste (7), Centro (2) e Zona Sul (2) somadas.

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“Marcada por desigualdades, a Baixada Fluminense é uma região onde a ausência de políticas públicas e sociais evidencia o abandono do Estado. A região é marcada por intensos confrontos armados e pelo domínio territorial das milícias e facções do tráfico, que disputam áreas estratégicas. É necessário olhar para essa região e oferecer mais segurança e acesso a serviços básicos para a população, para que a Baixada Fluminense não seja constantemente lembrada pelo elevado número de vítimas da violência”, explica Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado.

Dos 190 tiroteios ocorridos no Grande Rio ao longo do mês, 77 deles ocorreram durante ações e operações policiais, representando 40,5% dos casos. Ao todo, 51 pessoas foram baleadas nessas ações: 19 morreram e 32 ficaram feridas, indicando 38% dos baleados em toda região metropolitana no mês (135).

O mês de outubro também foi marcado pela permanência da violência armada durante os roubos e tentativas de roubo. Ao todo, 11 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio durante crimes do tipo: quatro morreram e sete ficaram feridas. O número se manteve igual ao registrado em outubro de 2025, quando cinco pessoas foram mortas e seis ficaram feridas.

O número de crianças com menos de 12 anos baleadas no Grande Rio dobrou em relação a outubro de 2025, passando de uma para duas vítimas. No dia 5, uma criança de 6 anos foi atingida durante um ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Homens armados chegaram ao local em um carro e fizeram disparos contra as pessoas que estavam em uma praça no Jardim Anhangá. Além da criança, outras sete pessoas também foram atingidas.

Houve ainda nove agentes de segurança baleados no Grande Rio no mês. Dois morreram e sete ficaram feridos. Entre os agentes, oito estavam em serviço no momento em que foram atingidos.

Dados detalhados

Regiões

Sete regiões contemplam a região metropolitana do Rio de Janeiro. A distribuição da violência armada entre elas ficou da seguinte forma:

Zona Norte (Capital): 67 tiroteios, 16 mortos e 17 feridos

Baixada Fluminense: 66 tiroteios, 29 mortos e 24 feridos

Leste Metropolitano: 20 tiroteios, 5 mortos e 10 feridos

Zona Sudoeste (Capital): 17 tiroteios, 6 mortos e 17 feridos

Zona Oeste (Capital): 12 tiroteios, 4 mortos e 3 feridos

Centro (Capital): 5 tiroteios e 2 feridos

Zona Sul (Capital): 3 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Municípios

Com 104 tiroteios mapeados no mês, a capital fluminense concentrou 55% dos registros ocorridos na região metropolitana. Entre os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro, os mais afetados pela violência armada foram:

Rio de Janeiro: 104 tiroteios, 27 mortos e 40 feridos

Duque de Caxias: 31 tiroteios, 7 mortos e 17 feridos

Nova Iguaçu: 14 tiroteios, 10 mortos e 1 ferido

São Gonçalo: 9 tiroteios, 3 mortos e 5 feridos

Niterói: 8 tiroteios, 1 morto e 2 feridos

Bairros

Os bairros mais afetados pela violência armada foram:

Costa Barros (Rio de Janeiro): 7 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

Gramacho (Duque de Caxias): 6 tiroteios, 4 mortos e 3 feridos

Cordovil (Rio de Janeiro): 5 tiroteios e 3 mortos

Fonseca (Niterói): 4 tiroteios, 1 morto e 1 ferido

Madureira (Rio de Janeiro): 4 tiroteios e 2 feridos

Curicica (Rio de Janeiro): 4 tiroteios e 1 ferido

Pavuna (Rio de Janeiro): 4 tiroteios e 1 ferido

Santa Cruz da Serra (Duque de Caxias): 4 tiroteios