A lista dos concorrentes ao prêmio foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A lista dos concorrentes ao prêmio foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A cantora brasileira Anitta foi indicada ao Grammy 2027 na categoria de Melhor Álbum Global, com o EQUILIBRIVM, trabalho lançado em dois volumes: o primeiro no dia 16 de abril e o segundo em 23 de julho deste ano.

A lista dos concorrentes ao prêmio foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação. As indicações correspondem a trabalhos realizados entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026.

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Com Anitta estão concorrendo:

* Cantor, compositor e produtor musical americano-nigeriano Davido, com o álbum Oriadé,

* Cantora, compositora, dançarina, atriz, diretora e produtora beninense, Angélique Kidjo, com HOPE!!,

*Cantora Ayra Starr, nascida no Benin e criada na Nigéria, com o álbum Starrgirl

*Cantora, produtora e compositora nigeriana Tems, com Love is a Kingdom.

A premiação do 69º Annual Grammy Awards será no dia 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a artista lembrou que EQUILIBRIVM é o segundo álbum de sua carreira a ser indicado para o Grammy americano - o primeiro foi Funk Generation.

“Diferente do Grammy latino, não é tão comum vermos artistas brasileiros indicados a este prêmio. E eu me sinto muito honrada, emocionada e agradecida por tanto reconhecimento. Também me sinto muito merecedora, pois sei que sou uma batalhadora nessa vida”, disse a cantora.

Na sexta-feira passada (13) , Anitta ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o mesmo trabalho. A premiação ocorreu depois de 12 indicações no Grammy Latino que a artista tinha conseguido, mas ainda sem levar o troféu.

Espiritualidade

O álbum EQUILIBRIVM tem no primeiro volume composições focadas em temas brasileiros, enquanto no segundo a artista buscou a espiritualidade, especialmente na sua religião que é o candomblé. Os dois combinam gêneros musicais brasileiros e afro-brasileiros.

Com este trabalho, Anitta lembrou que até durante muito tempo não havia espaço para as pessoas que seguem religiões de matriz africana falarem da sua fé. Com o álbum, ela espera que haja menos intolerância neste tema.