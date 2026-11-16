Operação Ilicitus: Polícia Penal RJ prende visitante tentando entrar com drogas em unidade prisional

A ação é parte da Operação Illicitus, que visa ao combate ao crime organizado no sistema prisional - Foto: Divulgação

A ação é parte da Operação Illicitus, que visa ao combate ao crime organizado no sistema prisional - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) prendeu uma mulher que tentava entrar com drogas no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Ela foi flagrada neste domingo (15), durante procedimento de revista para visitação social.

A ação é parte da Operação Illicitus, que visa ao combate ao crime organizado no sistema prisional, bem como ingresso e circulação de materiais proibidos.

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Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) detectaram o material na região pélvica da visitante pela imagem do scanner corporal. Ao ser questionada, ela confessou que transportava material entorpecente escondido nas partes íntimas e retirou o invólucro, contendo quase 300 gramas de cocaína.

A mulher foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela está à disposição da Justiça em unidade prisional da Seppen.

Em agosto deste ano, a Polícia Penal desencadeou a Operação Illicitus, uma intensificação das ações de enfrentamento ao crime organizado no sistema prisional. Desde então, 2.100 celulares foram apreendidos e mais de 45 quilos de drogas.

Com a prisão deste domingo, passa para 26 o número de visitantes presos neste período, além de dois policiais penais tentando entrar ou facilitando a entrada de itens proibidos.