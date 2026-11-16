Homem é atacado e morto a facadas em Rio das Ostras
O crime teria sido motivado por ciúmes
Um homem foi morto a facadas, em Rio das Ostras, na madrugada desta segunda-feira (16). As primeiras informações apontam que o ataque teria sido motivado por ciúmes. O crime ocorreu entre os bairros Âncora e Cláudio Ribeiro.
Relatos indicam que a vítima estava na casa da ex-companheira do suspeito. Quando, por volta das 2h, o acusado teria chegado e desferido golpes de faca no homem. Por causa dos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu em uma região de mata perto do imóvel.
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A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.
Ainda não há informações sobre a localização do suspeito do ataque. As investigações estão sendo realizadas pela 128ª DP (Rio das Ostras).