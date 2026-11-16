Polícia Militar realiza operações em diferentes comunidades do RJ

As comunidades do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, são alvos de uma operação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (16). Criminosos chegaram a incendiar barricadas para atrapalhar a entrada dos militares na área.

Nas redes sociais, circulam imagens que revelam uma nuvem de fumaça preta, além de objetos em chamas, carros quebrados impedindo a passagem para o interior das comunidades. Ainda não há informações sobre presos ou apreensões.

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A Polícia Militar informou que a operação busca coibir a ação criminosa de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e com roubos de cargas e veículos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que por causa da ação, quatro unidades de Atenção Primária não estão funcionando e estudam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

No total, a operação contou com aproximadamente 200 policiais militares do Batalhão de Choque, Batalhão de Ações com Cães, Batalhão Tático de Motocicletas, Batalhão de Operações Especiais, com o apoio de veículo blindado. Além disso, agentes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais atuam com retroescavadeiras para retirar barricadas que atrapalham a passagem de moradores.

Operação em outras comunidades

Além dessa região, a policiais do 14º BPM (Bangu), também realizam uma operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste. A ação contou com a participação de 70 militares e com o auxílio de blindados. O objetivo é combater o tráfico de drogas, cumprir mandados de prisão, chegar denúncias e reprimir cobrança ilegais de serviços.

Já os policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), fazem ação na Gardênia Azul, com a intenção de encontrar esconderijos usados por criminosos e apreender materiais ilícitos. Os militares também buscam conter a expansão territorial dos criminosos e combater roubo de veículos.

Nas comunidades de Corte Oito e Mangueirinha, na Baixada Fluminense, os policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), tentam impossibilitar ataques criminosos. Também estão fazendo o trabalho de remoção de barricadas para assegurar a circulação dos moradores. Para a operação, estão sendo usados equipes especializadas e blindados.

A comunidade César Maia conta com a presença de equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), para apreender armas, combater o tráfico de drogas da região, recuperar veículos roubados, além de desobstruir as ruas.

Os militares do 41º BPM (Irajá), atuam no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. A atuação é referente a operação Barricada Zero, que busca remover barricadas, recuperar automóveis roubados e coibir roubos de cargas e veículos.

A comunidade do Muquiço, na Zona Norte, também é alvo de operação, por parte dos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que buscam combater ações criminosas, checar denúncias, impedir cobranças ilegais e cumprir mandados de prisão.

As operações militares se estendem para as comunidades do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte. Os agentes do 16º BPM (Olaria), fazem uma ação emergencial com o apoio de blindado.