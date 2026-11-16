Niterói reforça vacinação contra o sarampo após alerta do Ministério da Saúde

A preocupação está relacionada à circulação do vírus em países das Américas - Foto: Bruno Alves/ Prefeitura de Niterói

A preocupação está relacionada à circulação do vírus em países das Américas - Foto: Bruno Alves/ Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói reforçou a orientação para que a população mantenha a caderneta de vacinação em dia diante do alerta do Ministério da Saúde sobre o risco de reintrodução e disseminação do sarampo no país.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade não registra casos confirmados da doença até o momento. As doses da vacina estão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde.

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O Ministério da Saúde segue orientando estados e municípios a intensificarem a vigilância e a identificação de casos suspeitos, além de reforçar a vacinação como principal forma de prevenção. A preocupação está relacionada à circulação do vírus em países das Américas e ao deslocamento de pessoas entre regiões, o que aumenta o risco de transmissão entre indivíduos não imunizados.

Em Niterói, a vacina está disponível gratuitamente em todas as policlínicas, unidades básicas de saúde e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca que manter a vacinação em dia é fundamental para proteger a população e evitar a circulação do vírus na cidade.

“A vacinação é segura e eficaz. Ao manter a caderneta em dia, você se protege contra doenças como o sarampo e também ajuda a proteger as pessoas ao seu redor”, afirma a secretária.

Crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não tenham recebido todas as doses previstas devem atualizar a imunização. A vacina contra o sarampo está disponível para pessoas de 12 meses a 59 anos.

A recomendação é que pessoas de 12 meses a 29 anos tenham duas doses da vacina tríplice viral. Para a faixa etária de 30 a 59 anos, é recomendada uma dose. Trabalhadores da saúde devem ter duas doses comprovadas, independentemente da faixa etária.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a conferir a caderneta de vacinação, especialmente antes de viagens. Pessoas que apresentarem febre acompanhada de manchas vermelhas pelo corpo, principalmente associadas a sintomas como tosse, coriza ou conjuntivite, devem procurar atendimento em uma unidade de saúde.

A atenção deve ser redobrada nos casos de viagem recente ou contato com pessoas provenientes de regiões com circulação do vírus.