Clubes, Ministério e FPF repudiam agressões em final Sub-20 feminina

As agressões resultaram nas expulsões da atacante Miga, da Ferroviária, e da técnica Júlia Passero, do Corinthians - Foto: Frame as Brabinhas/ X

As agressões resultaram nas expulsões da atacante Miga, da Ferroviária, e da técnica Júlia Passero, do Corinthians - Foto: Frame as Brabinhas/ X

Horas após o término da decisão do Campeonato Paulista F Sub-20 Petrobras, que teve vitória da Ferroviária sobre o Corinthians, por 2 a 0, os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestaram sobre a briga generalizada que aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo.

As agressões resultaram nas expulsões da atacante Miga, da Ferroviária, e da técnica Júlia Passero, do Corinthians.

Soco em adversárias

O lance começou em uma disputa de bola entre a atleta da Ferroviária e Gabi Jordi, do Timão. Miga acertou um soco na adversária.

Depois, atletas dos dois times começaram um tumulto, até que a árbitra Jéssica Aparecida Milani apareceu para tentar conter os ânimos.

Após se afastar da confusão, Miga ainda desferiu um soco na corinthiana Mel, que caiu no chão.

'Inadmissível'

Por meio das suas redes sociais, o Corinthians manifestou repúdio direto à atitude da atleta adversária, considerando inadmissível e afirmando que o clube tomará as "medidas cabíveis", inclusive com registro de boletim de ocorrência.

A Ferroviária também usou seu perfil no Instagram para publicar nota, repudiando a violência no futebol e ratificando que Miga ─ cujo nome completo é Ana Carla Vitória Vianna Lima ─ sofrerá medidas disciplinares e terá acompanhamento psicológico após o episódio.

O clube estende as críticas à técnica adversária que, segundo o texto, "em vez de atuar para conter os ânimos, partiu em direção à nossa atleta e respondeu com violência".

A FPF soltou nota em que afirma que "repudia veementemente os episódios de violência" durante a partida e que acompanhará os desdobramentos do caso, que será encaminhado à Justiça Desportiva.

Por fim, quem também publicou texto lamentando o ocorrido foi o Ministério do Esporte, que se posicionou dizendo que "atitudes violentas contrariam os princípios de respeito, integridade e espírito esportivo", defendendo que os "fatos sejam apurados pelas instâncias competentes".