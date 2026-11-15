Corpo é encontrado com mãos amarradas em restinga de Maricá
Vítima ainda não foi identificada; caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí
min de leitura | Redação
Um corpo, ainda não identificado, foi localizado nesta sexta-feira (13), na área de restinga de Marica. A vítima foi encontrada com suas mãos amarradas por uma fita metálica.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12ª BPM foram acionados para atender a ocorrência.
Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o cadáver e perceberam a presença de outro fragmento de fita metálica nas proximidades.
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A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).