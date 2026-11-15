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Operação da PM termina com criminoso morto e dois fuzis apreendidos

Além da morte, a ação terminou com sete suspeitos presos e outro ferido

relogio min de leitura | Redação
Foram apreendidos dois fuzis, três rádios transmissores e um revólver
Foram apreendidos dois fuzis, três rádios transmissores e um revólver -

Um homem morreu neste domingo (15) durante uma operação do 9º BPM (Rocha Miranda) no Morro da Caixa D’Água, em Quintino, Zona Norte do Rio. Na ação, sete suspeitos foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens foram baleados e levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do segundo não foi informado.

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Foram apreendidos dois fuzis, três rádios transmissores e um revólver.

Segundo a Polícia Militar, a comunidade é apontada como uma área sob influência do Comando Vermelho (CV). O material foi levado para a delegacia da região.

Tags:

Comando Vermelho Morro da Caixa D'Água

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