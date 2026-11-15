Homem troca de tiros com PMs, é baleado e preso no Fonseca, em Niterói

Após o confronto, os policiais encontraram um homem baleado na perna, com ele uma pistola - Foto: Reprodução/PMERJ

Após o confronto, os policiais encontraram um homem baleado na perna, com ele uma pistola - Foto: Reprodução/PMERJ

Um homem foi preso após uma troca de tiros com os policiais na noite do sábado (14), na comunidade do Serrão, no Fonseca, em Niterói. A ocorrência foi registrada pelos agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando receberam denúncias de que indivíduos estavam andando armados na comunidade.

Ao chegarem ao local, as equipes se dividiram para realizar a abordagem. Durante a ação, os suspeitos reagiram com disparos ao perceberem a aproximação dos policiais, dando início à troca de tiros.

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Após o confronto, os policiais encontraram um homem baleado na perna. Com ele, foi apreendida uma pistola.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). A arma foi levada para a 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.