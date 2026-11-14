Subtenente da PM é morto durante tentativa de assalto na Zona Norte do Rio enquanto estava de folga

O subtenente Leandro Assunção Valentim, que atuava no 6º BPM, foi morto durante uma tentativa de assalto na comunidade do Amorim, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (13). Ele estava de folga e havia ido à região para rever alguns amigos.

De acordo com a corporação, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionados para prestar apoio ao policial na comunidade do Amorim. Os bandidos fugiram com a chegada da equipe. Leandro foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu.

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O subtenente havia sofrido um atentado em março de 2025, mas sobreviveu à ação. Após sua morte, o policiamento foi reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que apura a autoria e as circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a sua morte.

“O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada. Fica o respeito por sua trajetória, o reconhecimento por sua dedicação e a gratidão por ter honrado a missão de servir e proteger. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e irmãos de farda neste momento de profunda dor. Sua missão termina na Terra, mas seu legado permanece vivo na memória de todos que tiveram a honra de compartilhar essa caminhada. Descanse em paz, guerreiro!”

Além da carreira militar, Leandro disputou três eleições no Rio de Janeiro: foi candidato a vereador em 2020 (PTB) e 2024 (União Brasil), e concorreu a deputado estadual em 2022 (MDB).