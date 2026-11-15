Inscrição para o novo concurso da Guarda Municipal pode ser feita até a próxima quarta (18)

Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo - Foto: Divulgação

Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo - Foto: Divulgação

Faltam poucos dias para o encerramento das inscrições do novo concurso da Guarda Municipal. Os interessados têm até a próxima quarta-feira (18) para realizar o cadastro no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (https://selecon.org.br/). Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo.

Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. O salário inicial é de R$ 3.172,96. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 100 vagas, sendo 95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência.

Já para a única vaga de ampla concorrência de Psicólogo, com o salário de R$ 4.535,54, é necessário que o candidato tenha concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior.

Após a inscrição, o candidato deverá pagar a taxa no valor de R$ 95,18 até o dia 19 de novembro exclusivamente nos bancos autorizados: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal. O concurso disponibiliza ainda 500 vagas para cadastro de reserva.

A divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 14 de janeiro de 2027, também no site do Selecon.