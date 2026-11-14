Homem é preso com arma e drogas na Comunidade da Ciclovia, em Niterói
Polícia atuou na região após receber denúncias sobre tráfico na comunidade
Um homem foi preso durante a operação realizada por policiais militares do 12°BPM (Niterói), na manhã deste sábado (14), na comunidade da Ciclovia, em Piratininga.
Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que homens armados estariam atuando na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram abordar um suspeito.
Com ele, foram encontrados três rádios transmissores, drogas e uma pistola.
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Ao todo, foram apreendidos 236 pinos de cocaína, 290 embalagens de maconha, 97 pedras de crack e três rádios transmissores. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à 82ª DP (Itaipu).