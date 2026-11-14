Suspensão de voos nos EUA provoca cancelamentos no Galeão
Suspensão provocou cancelamentos de chegadas e partidas de voos entre o Rio de Janeiro e cidades americanas
Uma suspensão temporária das decolagens por mais de 4 horas nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (13), provocou o cancelamento e mudanças na programação de voos entre o país e o Brasil. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão sofreu mudanças na agenda de hoje (14). Todos os voos de sexta ocorreram normalmente.
A concessionária Aena, que administra os aeroportos no Brasil, informou que duas chegadas de Nova York, que estavam programadas para chegar neste sábado, foram canceladas. Outros três, que sairiam de Houston e Miami, estavam previstos na programação.
Entre as partidas, dois voos que iriam para Nova York também foram suspensos. As outras operações para Houston e Miami permaneciam programadas.
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A Aena recomenda que todos os passageiros com viagens marcadas para os Estados Unidos verifiquem diretamente com as companhias aéreas a situação de seus voos antes de se deslocarem ao aeroporto.
As empresas brasileiras Azul e Gol, foram atingidas tendo que cancelar alguns voos em direção ao país norte-americano. As empresas afirmaram que estão oferecendo assistência aos clientes e buscando alternativas para a reacomodação, incluindo a possibilidade de acrescentar voos à programação.
A paralisação foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) na sexta-feira e permaneceu em vigor por mais de quatro horas.